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Луцький дизайнер розробив логотип для Міністерства культури України

Луцький дизайнер розробив логотип для Міністерства культури України
Дизайнер Кирило Ткачов розробив для Міністерства культури України нові логотип та шрифт.

У коментарі «Першому» він розповів, що логотип – комбінований, складається із текстової та знакової частин.

«Знакова частина базується на роботі видатного українського художника Василя Кричевського (див. заставку для дипломатических документов УНР (1918)). Це орнамент з виноградної лози та герб України. Моїм першим завданням було створення акуратної та досить точної сучасної векторної копії цього знака. Він має невеличкі відмінності від оригіналу. Друга версія цього ж знаку стала більш лаконічною. Це необхідно для сайту чи інших носіїв стилю, де знак буде у невеличкому розмірі», – сказав Ткачов.

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Теги: дизайнер, Луцьк
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