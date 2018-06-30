Луцький дизайнер розробив логотип для Міністерства культури України

Кирило Ткачов розробив для Міністерства культури України нові логотип та шрифт.



У коментарі



«Знакова частина базується на роботі видатного українського художника Василя Кричевського (див. заставку для дипломатических документов УНР (1918)). Це орнамент з виноградної лози та герб України. Моїм першим завданням було створення акуратної та досить точної сучасної векторної копії цього знака. Він має невеличкі відмінності від оригіналу. Друга версія цього ж знаку стала більш лаконічною. Це необхідно для сайту чи інших носіїв стилю, де знак буде у невеличкому розмірі», – сказав Ткачов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дизайнеррозробив для Міністерства культури України нові логотип та шрифт.У коментарі «Першому» він розповів, що логотип – комбінований, складається із текстової та знакової частин.«Знакова частина базується на роботі видатного українського художника(див. заставку для дипломатических документов УНР (1918)). Це орнамент з виноградної лози та герб України. Моїм першим завданням було створення акуратної та досить точної сучасної векторної копії цього знака. Він має невеличкі відмінності від оригіналу. Друга версія цього ж знаку стала більш лаконічною. Це необхідно для сайту чи інших носіїв стилю, де знак буде у невеличкому розмірі», – сказав Ткачов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію