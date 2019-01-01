У Луцьку зіткнулись два автомобілі: деталі аварії
Сьогодні, 11:43
У Луцьку на вулиці Дубнівській зіткнулись дві автівки.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, аварія трапилась 12 червня, близько 08:50.
42-річний водій, керуючи Toyota Prado, перед початком обгону не переконався в тому, що 22-річний водій Nissan Primastar, який рухався попереду по тій самій смузі, подав сигнал покажчика повороту ліворуч та мав намір повернути.
На водія Toyota склали протокол за ст. 124 КУпАП.
На щастя, ніхто не травмувався.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, аварія трапилась 12 червня, близько 08:50.
42-річний водій, керуючи Toyota Prado, перед початком обгону не переконався в тому, що 22-річний водій Nissan Primastar, який рухався попереду по тій самій смузі, подав сигнал покажчика повороту ліворуч та мав намір повернути.
На водія Toyota склали протокол за ст. 124 КУпАП.
На щастя, ніхто не травмувався.
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