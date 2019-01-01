Поліція взялася за кафе у Ковелі, де масово отруїлися люди

За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням в одному із закладів громадського харчування в Ковелі розпочали кримінальне провадження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Поліцейські попередньо встановили, що в п’ятницю, 7 червня, в одному із закладів громадського харчування в Ковелі. До інфекційного відділення місцевої лікарні госпіталізували 12 осіб, серед яких двоє дітей. Поліцейські встановлюють усі обставини цього кримінального правопорушення та осіб причетних до його скоєння.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі до 1,7 тис. грн. або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.Нагадаємо, що торік у серпні в одному із закладів у Ківерцівському районі під час святкування весілля отруїлися гості. Тоді до лікарні госпіталізували 10 осіб, серед них - 11-річну дитину. Слідчі Ківерцівського відділу поліції оголосили 47-річній директорці приватного підприємства, жительці Луцька, про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування в кримінальному провадження за фактом отруєння людей завершили, обвинувальний акт скерували до суду.