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Поліція взялася за кафе у Ковелі, де масово отруїлися люди

Поліція взялася за кафе у Ковелі, де масово отруїлися люди
За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням в одному із закладів громадського харчування в Ковелі розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Поліцейські попередньо встановили, що в п’ятницю, 7 червня, в одному із закладів громадського харчування в Ковелі під час святкування хрестин отруїлися гості. До інфекційного відділення місцевої лікарні госпіталізували 12 осіб, серед яких двоє дітей. Поліцейські встановлюють усі обставини цього кримінального правопорушення та осіб причетних до його скоєння.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі до 1,7 тис. грн. або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що торік у серпні в одному із закладів у Ківерцівському районі під час святкування весілля отруїлися гості. Тоді до лікарні госпіталізували 10 осіб, серед них - 11-річну дитину. Слідчі Ківерцівського відділу поліції оголосили 47-річній директорці приватного підприємства, жительці Луцька, про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування в кримінальному провадження за фактом отруєння людей завершили, обвинувальний акт скерували до суду.


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Теги: отруєння, кафе, Ковель, поліція
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