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Бути добру: лучанину повернули загублений гаманець з 4000 гривень

Бути добру: лучанину повернули загублений гаманець з 4000 гривень
Лучанину повернули загублений гаманець з грошима з 4000 тисячами гривень та банківськими картками. Інцидент трапився сьогодні, 12 червня.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомила речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.

Зазначається, що чоловік загубив їх з власної необережності на зупинці поблизу ЛНТУ. Небайдужий громадянин виявив і повідомив на службу 102.
Патрульні сконтактували з банком та дізнались телефон власника, якому й передали згубу.


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Теги: згуба, гаманець
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