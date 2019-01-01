Бути добру: лучанину повернули загублений гаманець з 4000 гривень





Про це на своїй сторінці у facebook повідомила речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.



Зазначається, що чоловік загубив їх з власної необережності на зупинці поблизу ЛНТУ. Небайдужий громадянин виявив і повідомив на службу 102.

Патрульні сконтактували з банком та дізнались телефон власника, якому й передали згубу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанину повернули загублений гаманець з грошима з 4000 тисячами гривень та банківськими картками. Інцидент трапився сьогодні, 12 червня.Про це на своїй сторінці у facebook повідомила речниця патрульної поліції ВолиніЗазначається, що чоловік загубив їх з власної необережності на зупинці поблизу ЛНТУ. Небайдужий громадянин виявив і повідомив на службу 102.Патрульні сконтактували з банком та дізнались телефон власника, якому й передали згубу.

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