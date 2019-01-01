У двох районах на Волині – надзвичайна пожежна небезпека





Про це пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області на своїй сторінці у facebook.



"За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 12-16 червня по області очікується висока, по Володимир-Волинському та Любешівському районах надзвичайна пожежна небезпека (5 клас)", - йдеться у повідомлені.



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