вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У двох районах на Волині – надзвичайна пожежна небезпека

У двох районах на Волині – надзвичайна пожежна небезпека
Волинян попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

Про це пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області на своїй сторінці у facebook.

"За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 12-16 червня по області очікується висока, по Володимир-Волинському та Любешівському районах надзвичайна пожежна небезпека (5 клас)", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 18-річний хлопець виготовляв та поширював порно
Сьогодні, 12:48
На Волині п'яний водій збив 6-річну дитину і втік
Сьогодні, 12:38
У двох районах на Волині – надзвичайна пожежна небезпека
Сьогодні, 12:35
На Волині затримали контрабандистів з 7 пакунками сигарет
Сьогодні, 12:26
Бути добру: лучанину повернули загублений гаманець з 4000 гривень
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
На Волині рятувальники з бензопилами боролись із негодою. ФОТО На Волині рятувальники з бензопилами боролись із негодою. ФОТО
07 червень, 10:41
На ходу загорівся пасажирський потяг «Ковель-Сарни» На ходу загорівся пасажирський потяг «Ковель-Сарни»
07 червень, 10:35
Заснула з цигаркою: на Волині у пожежі загинула жінка Заснула з цигаркою: на Волині у пожежі загинула жінка
04 червень, 15:30
На Волині горіла суха трава На Волині горіла суха трава
21 травень, 18:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві лисеня малює картини, які продають за 13 тисяч гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 13:25
 0
«Коли є фонтан – квартири просто розмітають»: Ольга Фреймут відвідала БК «Інвестор»*
Сьогодні, 13:23
 0
Волинська борчиня – переможниця міжнародного турніру
Сьогодні, 13:10
 0
На Театральному майдані лікарі безкоштовно оглядають жінок. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині 18-річний хлопець виготовляв та поширював порно
Сьогодні, 12:48
 0
Медіа
відео
1/8
﻿