На Волині п'яний водій збив 6-річну дитину і втік

У Старій Вижівці автомобіль Mercedes збив 6-річного велосипедиста й залишив місце аварії.Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 11 червня, близько 21 години по вулиці Богдана Хмельницького, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Правоохоронці встановили, що наїзд на дитину скоїв 33-річний місцевий житель. Його наздогнали по дорозі до дому. Правопорушник перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння й втік з місця ДТП. Автомобіль вилучили.Потерпілого доставили до Старовижівської центральної райлікарні для обстеження.Вирішується питання щодо внесення за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.