На Волині 18-річний хлопець виготовляв та поширював порно
Сьогодні, 12:48
Поліцейські викрили мешканця Горохівського району у виготовленні порнографії.
Поліцейські встановили, що 18-річний волинянин виготовлював продукцію порнографічного характеру для подальшого її збуту за грошову винагороду через мережу інтернет, - пише ГУНП у Волинській області.
У травні слідчі та оперативники провели санкціонований обшук за місцем його проживання та вилучили речові докази для проведення відповідних експертиз.
Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України. Йдеться про виготовлення, збут і розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру.
Луцькою місцевою прокуратурою обвинувальний акт скеровали до суду для розгляду по суті.
Санкція цієї статті передбачає покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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Поліцейські встановили, що 18-річний волинянин виготовлював продукцію порнографічного характеру для подальшого її збуту за грошову винагороду через мережу інтернет, - пише ГУНП у Волинській області.
У травні слідчі та оперативники провели санкціонований обшук за місцем його проживання та вилучили речові докази для проведення відповідних експертиз.
Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України. Йдеться про виготовлення, збут і розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру.
Луцькою місцевою прокуратурою обвинувальний акт скеровали до суду для розгляду по суті.
Санкція цієї статті передбачає покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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