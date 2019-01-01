На Волині 18-річний хлопець виготовляв та поширював порно

Поліцейські викрили мешканця Горохівського району у виготовленні порнографії.Поліцейські встановили, що 18-річний волинянин виготовлював продукцію порнографічного характеру для подальшого її збуту за грошову винагороду через мережу інтернет, - пише ГУНП у Волинській області.У травні слідчі та оперативники провели санкціонований обшук за місцем його проживання та вилучили речові докази для проведення відповідних експертиз.Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України. Йдеться про виготовлення, збут і розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру.Луцькою місцевою прокуратурою обвинувальний акт скеровали до суду для розгляду по суті.Санкція цієї статті передбачає покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.