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«Коли є фонтан – квартири просто розмітають»: Ольга Фреймут відвідала БК «Інвестор»*

«Коли є фонтан – квартири просто розмітають»: Ольга Фреймут відвідала БК «Інвестор»*
Під час візиту до Луцька відома телеведуча відвідала Будівельну компанію «Інвестор» і розповіла про свій досвід співпраці з забудовниками.

Про це пише Перший.

«Я була обличчям ЖК «Щасливий» і мені подобається їхній підхід до будинків, коли дбають про інфраструктуру. Усі перші поверхи – відведені під кафе, магазини. І ви робіть усе, щоб ваші житлові комплекси були ніби невеличким містом в місті, щоб тут було все… і хімчистка, і місце, де можна купити квіти, і що дуже важливо – приватна лікарня. Звичайно ж – дитячі майданчики. Якщо у вас буде якийсь супермайданчик, до нього будуть з’їжджатися з усього міста», – порадила Фреймут.

Вона також поділилася одним «секретом», який помітила під час співпраці з будівельною компанією.

«Коли є фонтан – квартири просто розмітають. Фонтани дуже добре продають квартири. У нас була така цікава історія. На вулиці Біговій у Львові будинок виходив на цвинтар. Я цього не знала, приїхала на відкриття, дивлюсь – цвинтар... Але побудували фонтан, і всі квартири розібрали», – додала телеведуча.

Директор «Інвестора» Андрій Разумовський розповів Ользі Фреймут, що у житловому комплексі «Супернова» заплановане усе із переліченого нею і навіть – фонтан.

«Один із наших проектів – житловий комплекс «Супернова» фактично і буде містом в місті. Ми тут передбачили місце на першому поверсі найбільшого будинку під комерційну нерухомість і навіть провели опитування серед мешканців, які саме заклади їм потрібні поруч з домом. А ще тут буде фонтан посередині великої відпочинкової зони», – розповів забудовник.

У гості до працівників «Інвестора» Ольга Фреймут прийшла не з порожніми руками: привезла подарунок – книгу-антистрес «Інтерактивний зошит для психів».

«Не сприймайте назву буквально, це насправді дуже смішна книжка. Світовий хіт, який видали відомі американські психологи. Раджу всім: як буде якась втома чи стрес, відкриваєте і читаєте», – розповіла Фреймут.
«Коли є фонтан – квартири просто розмітають»: Ольга Фреймут відвідала БК «Інвестор»*
«Коли є фонтан – квартири просто розмітають»: Ольга Фреймут відвідала БК «Інвестор»*
«Коли є фонтан – квартири просто розмітають»: Ольга Фреймут відвідала БК «Інвестор»*
«Коли є фонтан – квартири просто розмітають»: Ольга Фреймут відвідала БК «Інвестор»*
«Коли є фонтан – квартири просто розмітають»: Ольга Фреймут відвідала БК «Інвестор»*
«Коли є фонтан – квартири просто розмітають»: Ольга Фреймут відвідала БК «Інвестор»*
«Коли є фонтан – квартири просто розмітають»: Ольга Фреймут відвідала БК «Інвестор»*
«Коли є фонтан – квартири просто розмітають»: Ольга Фреймут відвідала БК «Інвестор»*
«Коли є фонтан – квартири просто розмітають»: Ольга Фреймут відвідала БК «Інвестор»*
«Коли є фонтан – квартири просто розмітають»: Ольга Фреймут відвідала БК «Інвестор»*

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Теги: Інвестор
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