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У Києві лисеня малює картини, які продають за 13 тисяч гривень. ВІДЕО

У Києві лисеня малює картини, які продають за 13 тисяч гривень. ВІДЕО
Хижак, якого врятували зі шкуродерні, віддячив новим господарям - почав малювати картини, які нині продаються за 13 тисяч гривень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Лисеняті Флаффі два роки. Він живе в родині киян як домашній улюбленець. Їсть сир з фруктами і малює лапками. Лис малює в ході гри. Поруч з полотном розливають фарби, і лисеня лапками малює. Картин вже продано близько десятка. Кожна коштує близько 500 доларів.


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Теги: лисеня, картини
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