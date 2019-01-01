У Києві лисеня малює картини, які продають за 13 тисяч гривень. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Лисеняті Флаффі два роки. Він живе в родині киян як домашній улюбленець. Їсть сир з фруктами і малює лапками. Лис малює в ході гри. Поруч з полотном розливають фарби, і лисеня лапками малює. Картин вже продано близько десятка. Кожна коштує близько 500 доларів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хижак, якого врятували зі шкуродерні, віддячив новим господарям - почав малювати картини, які нині продаються за 13 тисяч гривень.Про це йдеться в сюжеті ТСН Лисеняті Флаффі два роки. Він живе в родині киян як домашній улюбленець. Їсть сир з фруктами і малює лапками. Лис малює в ході гри. Поруч з полотном розливають фарби, і лисеня лапками малює. Картин вже продано близько десятка. Кожна коштує близько 500 доларів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію