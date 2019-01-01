У Луцьку презентували фотоальбом міста

У конференц-залі ЦНАПу відбулась презентація фотоальбому «Луцьк».Зберегти найяскравіші спогади про Луцьк, або викликати непереборне бажання приїхати до нашого міста – це чудова ініціатива управління туризму та промоції міста Луцької міської ради, аби у новому мистецько-ліричному прочитанні презентувати Луцьк як сучасне та сповнене історій місто, – повідомили у прес-службі Луцькради.На презентацію завітали секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови, команда управління туризму та промоції міста, а також ті, хто працював над створенням цього альбому.Як розповіла начальник управління туризму та промоції міста, новий фотоальбом «Луцьк» – це сучасне видання, у якому зібрано понад 300 кращих світлин нашого міста у різні сезони року. Над ним працювали чимало професіоналів, які дуже люблять місто Луцьк.«Цей фотоальбом стане цікавим та оригінальним подарунком для друзів, партнерів та колег із інших міст та країн», – зазначила вона.«Нове видання фотоальбому «Луцьк» вражає цікавими, змістовними світлинами, які сповна передають дух міста, енергетику подій, які у нас відбуваються, особливу атмосферу Луцька. Альбом зроблений з душею, тому кожен, хто хоче познайомитися із нашим містом, зможе це зробити із величезною насолодою. Ми пишаємося цим виданням. Воно неодмінно стане перлиною для наших туристів та приємним відкриттям для усіх нас», – зазначив в.о. мера Луцька.Також Григорій Пустовіт подякував фотографам та усім, хто працював над виданням, наголосивши, що це ще один крок для підвищення туристичної привабливості нашого міста.До роботи над виданням були залучені не просто професіонали, а передусім залюблені у рідний Луцьк містяни. Фотографпротягом року полював за настроєм Луцька у різну пору доби, фіксував його обличчя – жителів і гостей, його поставу: пам’ятки, споруди та простори довкола, його ритм, події та пригоди. Він відзняв основний масив світлин альбому, крізь грані його таланту і бачення лучани та гості міста споглядатимуть Луцьк у цьому виданні.Також частку свого таланту вклали у видання фотографита. Художній образ альбому створила дизайнерка, авторка бренд-буку нашого міста та візуальних образів багатьох промоційних видань.Літературну редакцію видання здійснила поетеса, чиїми творами, присвяченими рідному місту, надихались усі члени творчої групи проекту. А втілила альбом у папері(друкарня «Волиньполіграф»).Відсьогодні новий фотоальбом «Луцьк» можна буде придбати у Центрі туристичної інформації та послуг. Виготовлено понад тисячу примірників.