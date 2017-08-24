У Ковелі – чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. ВІДЕО





Участь у змаганнях взяли майже 700 спортсменів з 23-ох областей України та Києва, - пише



Волинь на турнірі представляли вихованці обласної спортивної школи та дитячо-юнацьких спортивних шкіл Ковеля і Шацька.



Вихованець комплексної ДЮСШ ім. Євгена Кондратовича м. Ковеля Марко Смусь фінішував третім в заїзді байдарок-одиночок на дистанції 2000 метрів. Хлопець каже, що “бронзою” задоволений, бо це його перша медаль на таких престижних змаганнях.



“На дистанції був не дуже приємний боковий вітер. Це для каноїстів — не дуже зручно. Але я старався, цілий рік тренувався. І тому отримав той результат, який хотів. Наступного року ми будемо вже представляти юніорів, тому старатимемося потрапити на чемпіонат Європи та світу”, - Тарас Семенюк, триразовий чемпіон України.



"Веслувальна база у Ковелі — одна з кращих в Україні", - каже головний суддя змагань В’ячеслав Настюк. Розповідає, що місто має розвинуту транспортну та готельну інфраструктуру, що також враховують організатори змагань.



За підсумками всіх заїздів чемпіонату перше загальнокомандне місце вибороли веслувальники зі столиці України — Києва. Другими були представники Львівської області. Третіми — волиняни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2003-2006 років народження.Участь у змаганнях взяли майже 700 спортсменів з 23-ох областей України та Києва, - пише Суспільне Волині Волинь на турнірі представляли вихованці обласної спортивної школи та дитячо-юнацьких спортивних шкіл Ковеля і Шацька.Вихованець комплексної ДЮСШ ім. Євгена Кондратовича м. Ковеляфінішував третім в заїзді байдарок-одиночок на дистанції 2000 метрів. Хлопець каже, що “бронзою” задоволений, бо це його перша медаль на таких престижних змаганнях.“На дистанції був не дуже приємний боковий вітер. Це для каноїстів — не дуже зручно. Але я старався, цілий рік тренувався. І тому отримав той результат, який хотів. Наступного року ми будемо вже представляти юніорів, тому старатимемося потрапити на чемпіонат Європи та світу”, - Тарас Семенюк, триразовий чемпіон України."Веслувальна база у Ковелі — одна з кращих в Україні", - каже головний суддя змагань В’ячеслав Настюк. Розповідає, що місто має розвинуту транспортну та готельну інфраструктуру, що також враховують організатори змагань.За підсумками всіх заїздів чемпіонату перше загальнокомандне місце вибороли веслувальники зі столиці України — Києва. Другими були представники Львівської області. Третіми — волиняни.

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