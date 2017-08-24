вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі – чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. ВІДЕО

У Ковелі – чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. ВІДЕО
У Ковелі відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2003-2006 років народження.

Участь у змаганнях взяли майже 700 спортсменів з 23-ох областей України та Києва, - пише Суспільне Волині.

Волинь на турнірі представляли вихованці обласної спортивної школи та дитячо-юнацьких спортивних шкіл Ковеля і Шацька.

Вихованець комплексної ДЮСШ ім. Євгена Кондратовича м. Ковеля Марко Смусь фінішував третім в заїзді байдарок-одиночок на дистанції 2000 метрів. Хлопець каже, що “бронзою” задоволений, бо це його перша медаль на таких престижних змаганнях.

“На дистанції був не дуже приємний боковий вітер. Це для каноїстів — не дуже зручно. Але я старався, цілий рік тренувався. І тому отримав той результат, який хотів. Наступного року ми будемо вже представляти юніорів, тому старатимемося потрапити на чемпіонат Європи та світу”, - Тарас Семенюк, триразовий чемпіон України.

"Веслувальна база у Ковелі — одна з кращих в Україні", - каже головний суддя змагань В’ячеслав Настюк. Розповідає, що місто має розвинуту транспортну та готельну інфраструктуру, що також враховують організатори змагань.

За підсумками всіх заїздів чемпіонату перше загальнокомандне місце вибороли веслувальники зі столиці України — Києва. Другими були представники Львівської області. Третіми — волиняни.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: каное, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині згорів циганський табір. ФОТО
Сьогодні, 14:36
Розповіли, яким буде сквер у центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 14:25
У Ковелі – чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
«Волині» присудили технічну поразку в матчі з «Карпатами»
Сьогодні, 13:50
У Києві лисеня малює картини, які продають за 13 тисяч гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 13:25
Схожі новини
На Волині відбувся Кубок області з веслування на байдарках і каное На Волині відбувся Кубок області з веслування на байдарках і каное
03 квітень, 05:26
Ковельські веслувальники здобули нагороди на чемпіонаті України Ковельські веслувальники здобули нагороди на чемпіонаті України
24 серпень, 2017, 21:23
В Ковелі пройшов чемпіонат області з веслування на байдарках і каное. ФОТО В Ковелі пройшов чемпіонат області з веслування на байдарках і каное. ФОТО
26 червень, 2016, 11:29
Поліція взялася за кафе у Ковелі, де масово отруїлися люди Поліція взялася за кафе у Ковелі, де масово отруїлися люди
Сьогодні, 12:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На хабарі спіймали керівника одного із підрозділів волинської поліції
Сьогодні, 14:49
 0
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
Сьогодні, 14:48
 0
На Рівненщині згорів циганський табір. ФОТО
Сьогодні, 14:36
 0
Розповіли, яким буде сквер у центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 14:25
 0
У Ковелі – чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿