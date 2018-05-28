Народилася «поспішайкою», а тепер не чує на обидва вушка: благають допомогти крихітній волинянці

Однорічнійз Володимира-Волинського лікарі діагностували двобічну глухоту. Батьки просять допомогти зібрати кошти на дороговартісну операцію в Польщі і подарувати донечці шанс їх почути. Вартість кохлеарної імплантації на одне вушко становитьМарійка народилася передчасно на 26 тижні вагітності із вагою 770 грам і зростом 35 см. Таких діток лікарі лагідно називають "поспішайками". Протягом 3,5 місяців лікарі і батьки боролися за її життя у неонатальному центрі Луцька. Зараз дівчинці трохи більше року.«Коли нашу красуню виписали додому, це був найщасливіший день у нашому житті. Ми сподівалися, що усе найгірше уже позаду, проте доля вирішила інакше», – пише мама дівчинкиЧерез надмірну кількість ліків, які дівчинка приймала із самого народження, вона повністю втратила слух. Після пройдених обстежень КСВП їй поставили діагноз «Двобічна глухота (V ступінь)».Закордонні лікарі дали їй шанс почути голос батьків, повноцінно розвиватися і навчилася говорити. У Польщі готові взятися за Марійку і зробити їй необхідну операцію – кохлеарну імплантацію.Зараз дівчинка перебуває на черзі у лор-інституті за державною програмою, її номер – 366. Мама каже, що протягом 5 місяців вони зрушили лише на 5 позицій ближче до омріяної цілі. Однак для того, аби Марійка могла рости повноцінною, операцію потрібно провести якомога швидше.Вартість кохлеарної імплантації на одне вушко становить 29 500 євро. Батькам не під силу зібрати таку суму самостійно, тому вони звернулися за допомогою до небайдужих і благають почути й дати їхній маленькій донечці Марійці шанс на нормальне життя.Для більш детальної інформації - номер мами - 0936529404, тата - 0935036157.