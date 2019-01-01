Розповіли, яким буде сквер у центрі Луцька. ФОТО

Андрій Разумовський, власник кафе Benedict Роман Околіта та Луцька міська рада.



Автор проекту, дизайнер Левко Давидюк розповів



Більше місця для пішоходів



«Ми вирішили об’єднати пішохідну зону на Театральному майдані і на вулиці Лесі Українки. Зараз вони розірвані, бо всі паркуються біля магазину «Сім23». Ми ж залишимо в’їзд лише біля Палацу культури та з боку Градного Узвозу. Поставимо обмежувачі, щоб в пішохідну зону не могли заїжджати автомобілі», - пояснює дизайнер.



Парковка з газоном



У сквері планують облаштувати еко-парковку. Для цього між сегментами бруківки посіють траву.



«Це буде тверде покриття, але збоку воно виглядатиме, як газон. В Європі таке багато де використовують», - каже Левко Давидюк.



Під парковку відведуть менше місця, ніж є зараз, але змінять планування.



«Зараз парковка займає 180 квадратних метрів і на ній поміщається шість машин. Перерозподіливши площу, матимемо 135 квадратних метрів, на яких поміщатиметься 10 автомобілів», - зазначає автор проекту.



Простір без бар’єрів



«Ми проаналізували пішохідні напрямки і розмістили вуличні меблі, дерева так, щоб вони не заважали руху людей з Градного Узвозу на Лесі Українки, Театральний майдан. Простір плануємо зробити повністю безбар’єрним, щоб було зручно пересуватись мамам з візками, людям з інвалідністю, жінкам на підборах», - розповідає Левко Давидюк.



Зараз це місце має різні рівні і бордюри. Їх планують прибрати.



Старовинна бруківка і сучасна



Шашку Трилінського (бруківка покладена у Луцьку у першій половині 20-го століття) дизайнер хоче залишити.



«Більше того – хочемо знайти ту, що залишилась після попередніх ремонтів, і докласти близько 30 квадратних метрів, щоб зробити плавний перехід від трилінки до сучасної плитки», - каже автор проекту.



«Якщо ми її вирівняємо і покладемо максимально щільно без великих швів, це покриття буде зручним», - запевняє він.



Сучасна ж плитка буде безшовною – вона максимально зручна для пішоходів.



Світильники на землі і лавки-зигзаги



У сквері висадять чотири види дерев, серед яких – червонолистий клен Роял і платан. Загалом – 20 дерев і близько 85 кущів.



Освітлюватимуть зону ліхтарі і точкові світильники на бруківці. Бетонні лавочки з дерев’яним покриттям будуть у формі зигзагів. Вони повторюватимуть візерунки плитки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Градний Узвіз планують облаштувати сквер . По третині витрат обіцяють взяти на себе директор Будівельної компанії «Інвестор», власник кафе Benedictта Луцька міська рада.Автор проекту, дизайнеррозповів «Першому» , яким буде сквер.«Ми вирішили об’єднати пішохідну зону на Театральному майдані і на вулиці Лесі Українки. Зараз вони розірвані, бо всі паркуються біля магазину «Сім23». Ми ж залишимо в’їзд лише біля Палацу культури та з боку Градного Узвозу. Поставимо обмежувачі, щоб в пішохідну зону не могли заїжджати автомобілі», - пояснює дизайнер.У сквері планують облаштувати еко-парковку. Для цього між сегментами бруківки посіють траву.«Це буде тверде покриття, але збоку воно виглядатиме, як газон. В Європі таке багато де використовують», - каже Левко Давидюк.Під парковку відведуть менше місця, ніж є зараз, але змінять планування.«Зараз парковка займає 180 квадратних метрів і на ній поміщається шість машин. Перерозподіливши площу, матимемо 135 квадратних метрів, на яких поміщатиметься 10 автомобілів», - зазначає автор проекту.«Ми проаналізували пішохідні напрямки і розмістили вуличні меблі, дерева так, щоб вони не заважали руху людей з Градного Узвозу на Лесі Українки, Театральний майдан. Простір плануємо зробити повністю безбар’єрним, щоб було зручно пересуватись мамам з візками, людям з інвалідністю, жінкам на підборах», - розповідає Левко Давидюк.Зараз це місце має різні рівні і бордюри. Їх планують прибрати.Шашку Трилінського (бруківка покладена у Луцьку у першій половині 20-го століття) дизайнер хоче залишити.«Більше того – хочемо знайти ту, що залишилась після попередніх ремонтів, і докласти близько 30 квадратних метрів, щоб зробити плавний перехід від трилінки до сучасної плитки», - каже автор проекту.«Якщо ми її вирівняємо і покладемо максимально щільно без великих швів, це покриття буде зручним», - запевняє він.Сучасна ж плитка буде безшовною – вона максимально зручна для пішоходів.У сквері висадять чотири види дерев, серед яких – червонолистий клен Роял і платан. Загалом – 20 дерев і близько 85 кущів.Освітлюватимуть зону ліхтарі і точкові світильники на бруківці. Бетонні лавочки з дерев’яним покриттям будуть у формі зигзагів. Вони повторюватимуть візерунки плитки.

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