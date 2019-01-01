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На Рівненщині згорів циганський табір. ФОТО

На Рівненщині згорів циганський табір. ФОТО
Поблизу міста Вараш згорів циганський табір.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Рівненській області, – пише ЧаРівне.

О 10:58 за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу у циганському таборі, який розташований поруч зі сміттєзвалищем м.Вараш. Зважаючи на суху та спекотну погоду існувала загроза перекидання вогню на сміттєзвалище та лісовий масив.

До гасіння були залученні чергові відділення вогнеборців 2-го державного пожежно-рятувального загону по охороні Рівненської АЕС та 12-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Вараш. Рятувальники пожежу локалізували о 12:08 не давши поширитись вогню на ліс та на полігон побутових відходів, а о 12:53 повністю ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучили чотири одиниці спецтехніки ДСНС та 14 рятувальників.
На Рівненщині згорів циганський табір. ФОТО
На Рівненщині згорів циганський табір. ФОТО
На Рівненщині згорів циганський табір. ФОТО
На Рівненщині згорів циганський табір. ФОТО
На Рівненщині згорів циганський табір. ФОТО

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Теги: пожежа
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