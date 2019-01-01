На Рівненщині згорів циганський табір. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Рівненській області, – пише



О 10:58 за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу у циганському таборі, який розташований поруч зі сміттєзвалищем м.Вараш. Зважаючи на суху та спекотну погоду існувала загроза перекидання вогню на сміттєзвалище та лісовий масив.



До гасіння були залученні чергові відділення вогнеборців 2-го державного пожежно-рятувального загону по охороні Рівненської АЕС та 12-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Вараш. Рятувальники пожежу локалізували о 12:08 не давши поширитись вогню на ліс та на полігон побутових відходів, а о 12:53 повністю ліквідували. Жертв та постраждалих немає.



До гасіння пожежі залучили чотири одиниці спецтехніки ДСНС та 14 рятувальників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу міста Вараш згорів циганський табір.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Рівненській області, – пише ЧаРівне О 10:58 за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу у циганському таборі, який розташований поруч зі сміттєзвалищем м.Вараш. Зважаючи на суху та спекотну погоду існувала загроза перекидання вогню на сміттєзвалище та лісовий масив.До гасіння були залученні чергові відділення вогнеборців 2-го державного пожежно-рятувального загону по охороні Рівненської АЕС та 12-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Вараш. Рятувальники пожежу локалізували о 12:08 не давши поширитись вогню на ліс та на полігон побутових відходів, а о 12:53 повністю ліквідували. Жертв та постраждалих немає.До гасіння пожежі залучили чотири одиниці спецтехніки ДСНС та 14 рятувальників.

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