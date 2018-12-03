На хабарі спіймали керівника одного із підрозділів волинської поліції

Співробітники СБУ викрили на хабарі начальника одного з місцевих відділів ГУНП у Волинській області.Про це повідомили у прес-службі СБУ.Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм вимагання грошей від представника комерційної структури, яка займається заготівлею та переробкою лісосировини. За суми від тисячі до півтори тисячі гривень неправомірної вигоди за транспортування кубу деревини поліцейський обіцяв підприємцю не чинити штучних перешкод під час перевезення дубових порід через територію району.Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з міських вулиць під час одержання чергової суми хабара.Наразі вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Також перевіряється інформація щодо причетності посадовця до інших фактів протиправної діяльності.Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, прокуратури Волинської області та за участі працівників внутрішньої безпеки Нацполіції.