Лучан кличуть на кіно на стадіон

У суботу, 15 червня, на стадіоні СНУ імені Лесі Українки (вул. Ярощука, 30) о 21:00 відбудеться відкриття літнього сезону кінопереглядів від проекту «Lutsk night cinema».Цього разу покажуть мультфільм «Супер шістка». Вікове обмеження заходу – 13+ (в зв’язку із часом проведення заходу).Своїми думками про картину діляться організатори події: «Це крута, драйвова та нереально мила стрічка. Коли вперше дивишся цей мультфільм, дуже хочеш собі такого робота, як Беймакс, адже він чудовий та сильний. Загалом, і ті, хто вже бачив цей мульт, зможе насолодитися переглядом ще раз».«Lutsk night cinema» – це ініціатива, яка пропагує здоровий спосіб життя. Приходити напідпитку на стадіон або розпивати спиртні напої на заході суворо заборонено.Організатори рекомендують брати із собою для зручності каремати, пледи (ввечері може бути прохолодно), хорошу компанію та смаколики до кіноперегляду. На заході можна буде поласувати запашними чаєм та кавою.Вхід безкоштовний, вітаються благодійні внески, які підуть на подальше існування та розвиток проекту.Орієнтовне завершення заходу припадає на 23:00-23:30.Наступний кінопоказ відбудеться 29 червня у бібліотеці за адресою: пр.Президента Грушевського, 1.Заплановано унікальний кіноперегляд українського короткометражного кіно «Відкрита Ніч». Під час заходу глядачі зможуть не тільки переглянути найцікавіші відеороботи, але й обрати найкращу, проголосувавши за неї, а також бути на одній хвилі з майданчиками у 100 містах України та 10 країнах світу.