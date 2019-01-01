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Заборонено гуляти без футболки і пити воду з бюветів: у Римі ввели нові правила для туристів

Заборонено гуляти без футболки і пити воду з бюветів: у Римі ввели нові правила для туристів
У Римі набули чинності нові правила поведінки для туристів.

Про це повідомляє Корреспондент з посиланням на The Independent.

Місцева міська рада внесла деякі оновлення в правила поведінки іноземних гостей. Так, тепер в Римі заборонено чоловікам ходити по вулиці з оголеним торсом. Біля фонтана Треві не можна їсти їжу, якою можна забруднити. Це правило буде діяти і біля деяких інших пам'яток.

У питних фонтанчиках можна буде тільки набирати воду в пляшки, але не торкатися губами до струменя. У столиці Італії заборонили вішати "любовні замки" на перила мостів, брати гроші за фотографії, рекламувати квитки, що дають привілей потрапити без черги у музеї Ватикану і Колізей. Іспанськими сходами тепер не можна пересуватися з валізою на колесах або коляскою.

Повідомляється, що деякі порушення обійдуться попередженням, а за інші доведеться заплатити штраф до 450 євро. Також туристу, який порушив правила поведінки, можуть заборонити з'являтися в районі.

Мер Рима Вірджинія Раггі зазначила, що в місті завжди вітатимуть туристів, але це не означає, що жителі повинні терпіти погану поведінку гостей і збиток, завданий місту. Також жінка додала, що буде звертатися в іноземні посольства з проханням надати громадянам нові правила поведінки в Римі.

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