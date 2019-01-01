У Луцьку муніципали викрили трьох продавців, які продавали алкоголь вночі. ФОТО

У Луцьку виявили три факти продажу алкоголю у заборонений час.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.Цієї ночі, 12 червня, інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили три факти продажу алкогольної продукції у заборонений час за адресою: м. Луцьк, вул. Кравчука,18, Вул. Конякіна (магазин "Араз") та по вул.Стпніславського,52. По даних фактах, на продавчинь магазинів були складені адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради постійно контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».