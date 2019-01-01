вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку муніципали викрили трьох продавців, які продавали алкоголь вночі. ФОТО

У Луцьку муніципали викрили трьох продавців, які продавали алкоголь вночі. ФОТО
У Луцьку виявили три факти продажу алкоголю у заборонений час.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

Цієї ночі, 12 червня, інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили три факти продажу алкогольної продукції у заборонений час за адресою: м. Луцьк, вул. Кравчука,18, Вул. Конякіна (магазин "Араз") та по вул.Стпніславського,52. По даних фактах, на продавчинь магазинів були складені адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради постійно контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».

У Луцьку муніципали викрили трьох продавців, які продавали алкоголь вночі. ФОТО
У Луцьку муніципали викрили трьох продавців, які продавали алкоголь вночі. ФОТО
У Луцьку муніципали викрили трьох продавців, які продавали алкоголь вночі. ФОТО
У Луцьку муніципали викрили трьох продавців, які продавали алкоголь вночі. ФОТО
У Луцьку муніципали викрили трьох продавців, які продавали алкоголь вночі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Укрзалізниця» призначила 30 додаткових поїздів до моря
Сьогодні, 15:52
На пляжі волинського озера знайшли снаряд
Сьогодні, 15:30
У Луцьку муніципали викрили трьох продавців, які продавали алкоголь вночі. ФОТО
Сьогодні, 15:27
(Не) видимі: у Луцьку для людей з інвалідністю влаштували фотосесію
Сьогодні, 15:13
На хабарі спіймали керівника одного із підрозділів волинської поліції
Сьогодні, 14:53
Схожі новини
Луцькі муніципали покарали автохамів на Теремнівських ставках Луцькі муніципали покарали автохамів на Теремнівських ставках
Сьогодні, 15:53
У Луцьку «на гарячому» спіймали продавця сурогату. ФОТО У Луцьку «на гарячому» спіймали продавця сурогату. ФОТО
07 червень, 15:33
За пів дня луцькі муніципали оштрафували 40 «автохамів». ФОТО За пів дня луцькі муніципали оштрафували 40 «автохамів». ФОТО
06 червень, 15:42
Муніципали покарали працівників «Луцьктепла», які не прибрали за собою. ФОТО Муніципали покарали працівників «Луцьктепла», які не прибрали за собою. ФОТО
06 червень, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека
Сьогодні, 16:18
 0
Народилася «поспішайкою», а тепер не чує на обидва вушка: благають допомогти крихітній волинянці
Сьогодні, 16:13
 0
День народження «ПортCity»: програма свята*
Сьогодні, 16:01
 0
Луцькі муніципали покарали автохамів на Теремнівських ставках
Сьогодні, 15:53
 0
«Укрзалізниця» призначила 30 додаткових поїздів до моря
Сьогодні, 15:52
 0
Медіа
відео
1/8
﻿