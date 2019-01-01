У Луцьку муніципали викрили трьох продавців, які продавали алкоголь вночі. ФОТО
Сьогодні, 15:27
У Луцьку виявили три факти продажу алкоголю у заборонений час.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Цієї ночі, 12 червня, інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили три факти продажу алкогольної продукції у заборонений час за адресою: м. Луцьк, вул. Кравчука,18, Вул. Конякіна (магазин "Араз") та по вул.Стпніславського,52. По даних фактах, на продавчинь магазинів були складені адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради постійно контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».
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Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Цієї ночі, 12 червня, інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили три факти продажу алкогольної продукції у заборонений час за адресою: м. Луцьк, вул. Кравчука,18, Вул. Конякіна (магазин "Араз") та по вул.Стпніславського,52. По даних фактах, на продавчинь магазинів були складені адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради постійно контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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