Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека
Сьогодні, 16:18
В Україні спека триватиме й завтра, впродовж дня максимальна температура повітря досягне +30 +35 градусів. А от вже з наступного тижня спека трохи відступить.
Про це пише на своїй сторінці у facebook Наталка Діденко.
За її словами, локальні дощі з грозами пройдуть завтра на Півночі, Заході, у Центрі та навіть на Харківщині і в Криму.
На більшій частині території України – суха повітряна маса. Поки що, найближчими днями - спека втримується.
Невелике послаблення спеки - з понеділка, проте на Півдні та Сході все ще домінуватимуть дуже високі градуси.
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Про це пише на своїй сторінці у facebook Наталка Діденко.
За її словами, локальні дощі з грозами пройдуть завтра на Півночі, Заході, у Центрі та навіть на Харківщині і в Криму.
На більшій частині території України – суха повітряна маса. Поки що, найближчими днями - спека втримується.
Невелике послаблення спеки - з понеділка, проте на Півдні та Сході все ще домінуватимуть дуже високі градуси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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