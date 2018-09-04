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Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека

Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека
В Україні спека триватиме й завтра, впродовж дня максимальна температура повітря досягне +30 +35 градусів. А от вже з наступного тижня спека трохи відступить.

Про це пише на своїй сторінці у facebook Наталка Діденко.

За її словами, локальні дощі з грозами пройдуть завтра на Півночі, Заході, у Центрі та навіть на Харківщині і в Криму.

На більшій частині території України – суха повітряна маса. Поки що, найближчими днями - спека втримується.

Невелике послаблення спеки - з понеділка, проте на Півдні та Сході все ще домінуватимуть дуже високі градуси.

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Теги: спека, синоптики, прогноз, погода, літо
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