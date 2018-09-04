Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека

В Україні спека триватиме й завтра, впродовж дня максимальна температура повітря досягне +30 +35 градусів. А от вже з наступного тижня спека трохи відступить.Про це пише на своїй сторінці у facebookЗа її словами, локальні дощі з грозами пройдуть завтра на Півночі, Заході, у Центрі та навіть на Харківщині і в Криму.На більшій частині території України – суха повітряна маса. Поки що, найближчими днями - спека втримується.Невелике послаблення спеки - з понеділка, проте на Півдні та Сході все ще домінуватимуть дуже високі градуси.