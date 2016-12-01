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Асфальтний апокаліпсис: коли у Луцьку з’являться дороги

Асфальтний апокаліпсис: коли у Луцьку з’являться дороги
Останнім часом водії Луцька часто нарікають на стан дороги на вулиці Набережній. Не так давно в місті взялися за ремонт її частини. Узагалі ж питання ремонту доріг завжди актуальне як для міста, так і для області загалом.

Які дороги будуть відремонтовані в Луцьку цьогоріч? Чи є ремонт прибудинкових територій пріоритетом для міста? Коли луцька влада наважиться на комплексний капітальний ремонт комунікацій та доріг?

Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» у четвер, 13 червня, о 20:00 на «12» телеканалі.

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Теги: асфальт, дороги, Протилежний погляд
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Коментарі 1
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Влада завждли була зацікавлена сама собою.Зараз зацікавлена виборами.На слідуючу осінь вибори до місцевих рад.Потрібно думати, готуватись,шкурняки рішати і т.д.
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