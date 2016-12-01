Асфальтний апокаліпсис: коли у Луцьку з’являться дороги

Останнім часом водії Луцька часто нарікають на стан дороги на вулиці Набережній. Не так давно в місті взялися за ремонт її частини. Узагалі ж питання ремонту доріг завжди актуальне як для міста, так і для області загалом.Які дороги будуть відремонтовані в Луцьку цьогоріч? Чи є ремонт прибудинкових територій пріоритетом для міста? Коли луцька влада наважиться на комплексний капітальний ремонт комунікацій та доріг?Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» у четвер, 13 червня, о 20:00 на «12» телеканалі.