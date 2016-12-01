Асфальтний апокаліпсис: коли у Луцьку з’являться дороги
Сьогодні, 20:00
Останнім часом водії Луцька часто нарікають на стан дороги на вулиці Набережній. Не так давно в місті взялися за ремонт її частини. Узагалі ж питання ремонту доріг завжди актуальне як для міста, так і для області загалом.
Які дороги будуть відремонтовані в Луцьку цьогоріч? Чи є ремонт прибудинкових територій пріоритетом для міста? Коли луцька влада наважиться на комплексний капітальний ремонт комунікацій та доріг?
Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» у четвер, 13 червня, о 20:00 на «12» телеканалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Які дороги будуть відремонтовані в Луцьку цьогоріч? Чи є ремонт прибудинкових територій пріоритетом для міста? Коли луцька влада наважиться на комплексний капітальний ремонт комунікацій та доріг?
Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» у четвер, 13 червня, о 20:00 на «12» телеканалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Влада завждли була зацікавлена сама собою.Зараз зацікавлена виборами.На слідуючу осінь вибори до місцевих рад.Потрібно думати, готуватись,шкурняки рішати і т.д.
Останні новини
У спеку на Волині діють пункти відстою вантажівок. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 20:43
Відомо, у якому кафе Ковеля – масове отруєння
Сьогодні, 20:11
Асфальтний апокаліпсис: коли у Луцьку з’являться дороги
Сьогодні, 20:00
Підприємець, сміття якого знайшли в лісі на Волині, прибрав і свій, і чужий непотріб
Сьогодні, 19:46
Лучан кличуть на кіно на стадіон
Сьогодні, 19:24