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На Полтавщині під час руху дощенту згорів пасажирський автобус

На Полтавщині під час руху дощенту згорів пасажирський автобус
Сьогодні, 12 червня, у селі Оленівка Козельщинського району Полтавської області під час руху загорівся маршрутний автобус сполученням Горішні Плавні - Кобеляки.

Про це повідомив очільник поліції області Андрій Замахін у своєму facebook, - пише ТСН.

Займання сталося близько 13 години, у автобусі їхали 25 пасажирів. Всі встигли швидко залишити салон та відійти на безпечну відстань, потерпілих немає. Транспортний засіб вигорів майже дощенту. Причиною займання попередньо називають замикання електропроводки.

Замахін закликав перевізників ретельно перевіряти транспорт перед виїздом, особливо той, який перевозить пасажирів.

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Теги: автобус, Полтавщина
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