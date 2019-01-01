На Полтавщині під час руху дощенту згорів пасажирський автобус





Про це повідомив очільник поліції області Андрій Замахін у своєму facebook, - пише



Займання сталося близько 13 години, у автобусі їхали 25 пасажирів. Всі встигли швидко залишити салон та відійти на безпечну відстань, потерпілих немає. Транспортний засіб вигорів майже дощенту. Причиною займання попередньо називають замикання електропроводки.



Замахін закликав перевізників ретельно перевіряти транспорт перед виїздом, особливо той, який перевозить пасажирів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 12 червня, у селі Оленівка Козельщинського району Полтавської області під час руху загорівся маршрутний автобус сполученням Горішні Плавні - Кобеляки.Про це повідомив очільник поліції областіу своєму facebook, - пише ТСН Займання сталося близько 13 години, у автобусі їхали 25 пасажирів. Всі встигли швидко залишити салон та відійти на безпечну відстань, потерпілих немає. Транспортний засіб вигорів майже дощенту. Причиною займання попередньо називають замикання електропроводки.Замахін закликав перевізників ретельно перевіряти транспорт перед виїздом, особливо той, який перевозить пасажирів.

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