На Волині судитимуть патрульного, який підробив документи на «євробляху»
Сьогодні, 17:25
Інспектора роти №2 Управління патрульної поліції у місті Луцьку судитимуть за підроблення офіційного документа.
Про це інформує прес-служба прокуратури області.
Так, 20 квітня 2017 року правоохоронець, перебуваючи у приміщенні автозаправної станції у Володимирі-Волинському, з метою подальшої реалізації та надання законності перебування на території України автомобіля марки Volkswagen Passat на польській реєстрації, яким на той час керував, підробив офіційний документ - договір користування правом виїзду за кордон, посвідчений нотаріусом у Республіці Польща.
У нотаріально посвідчений бланк договору, який придбав у невідомої особи, поліцейський власноручно кульковою ручкою польськими літерами та цифровими записами вніс завідомо неправдиві відомості. Опісля він також поставив на документі підписи від імені сторін договору.
Унаслідок підроблення та передачі правоохоронцем цього договору громадянину за особою були закріплені наслідки правового характеру у вигляді користування транспортним засобом на невизначений період та безперешкодного керування ним на території України з правом виїзду за кордон.
Невдовзі правоохоронець постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
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Про це інформує прес-служба прокуратури області.
Так, 20 квітня 2017 року правоохоронець, перебуваючи у приміщенні автозаправної станції у Володимирі-Волинському, з метою подальшої реалізації та надання законності перебування на території України автомобіля марки Volkswagen Passat на польській реєстрації, яким на той час керував, підробив офіційний документ - договір користування правом виїзду за кордон, посвідчений нотаріусом у Республіці Польща.
У нотаріально посвідчений бланк договору, який придбав у невідомої особи, поліцейський власноручно кульковою ручкою польськими літерами та цифровими записами вніс завідомо неправдиві відомості. Опісля він також поставив на документі підписи від імені сторін договору.
Унаслідок підроблення та передачі правоохоронцем цього договору громадянину за особою були закріплені наслідки правового характеру у вигляді користування транспортним засобом на невизначений період та безперешкодного керування ним на території України з правом виїзду за кордон.
Невдовзі правоохоронець постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
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