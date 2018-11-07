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Більше 100 законопроектів: як працював народний депутат Ігор Лапін в парламенті

Більше 100 законопроектів: як працював народний депутат Ігор Лапін в парламенті
Народний депутат Ігор Лапін, який обирався до парламенту лучанами, виконав більшість обіцянок.

Про це йдеться на сайті Слово і діло.

Так, 48% обіцянок було виконано політиком. За час роботи в парламенті він 511 разів був присутній за даними письмової реєстрації й 496 разів – за даними електронної. Крім того, депутат подав 108 законопроектів і 79 запитів а також 144 пропозицій до таблиць з поправками.

Варто зазначити, що Лапін найактивніше (порівняно з іншими мажоритарниками області) виступав із трибуни – 86 разів.

У перспективі Ігор Лапін обіцяв підтримати законопроект про проходження депутатами психіатричної (наркологічної) експертизи, якщо такий буде внесений до парламенту. Наприкінці 2016 року ініціатива була зареєстрована, але все ще очікує розгляду, тому й виконати свою обіцянку нардеп не може.

Обіцяв Лапін голосувати за будь-які подання генерального прокурора про зняття недоторканності з народних депутатів. Нардеп голосував за подання на Євгена Бакуліна, Надію Савченко, Сергія Дунаєва та Олександра Вілкула. Проте коли до відповідальності хотіли притягнути Дмитра Колєснікова, Лапін на голосуванні був відсутній із невідомих причин.

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Теги: Ігор Лапін, парламент, Верховна Рада
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