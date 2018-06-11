«Публікація ця – остання»: Савченко видаляє сторінку у Facebook

Олександр Савченко написав останній допис у Facebook на своїй посаді.



У ньому він подякував волинянам і зауважив, що пишається областю. Окрім того, Олександр Савченко запевнив, що це його останній допис у Facebook, а його сторінка днями припинить роботу.



Допис Савченка подаємо без змін та правок.



"За цей короткий проміжок часу, який ми пропрацювали разом на Волині, впевнено кажу, що пишаюся її людьми, її можливостями, потенціалом та талантами. Особливо захоплююся співучістю волинян, якою був вражений на Першому фестивалі повстанських пісень.



Дякую кожному, хто працював на благо княжої Волині. Кожному, хто своєю щоденною працею доводив, що Волинська область – європейська територія. Адже Європа – це не лише ходити чи їздити машиною гарними дорогами. Це, в першу чергу, важка праця та турбота про державу.



Не хочу говорити зараз про те, що вдалося зробити, а що ні. Зроблено багато, та ще багато праці попереду. Нині головне, аби область і надалі рухалася у європейському напрямку розвитку.



Я дуже добре розумію проблеми Волині. Вони пройшли через моє серце, адже за рік роботи об’їхав усю область. Волиняни дуже щирі люди. Дещо обережні, але щирі. Цим мене і підкупили. І я абсолютно не жалкую, що втратив частину здоров’я і, нормально пропрацювавши рік із лишком, щось залишаю.



Дякую вам, краяни, що не чув поганого слова від вас.



P.S. Так як у мене сьогодні останній робочий день, то і публікація ця – остання. Моя публічна сторінка у «Фейсбуці» днями припинить роботу".

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