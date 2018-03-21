На Волинській митниці триває перевірка щодо «нашумілого» бурштину

Тетяна Кравець розповіла про ситуацію із начебто пропуском 1,3 тонни бурштину в Польщу через митний пост «Ягодин».



Про це вона повідомила під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зав’язків та інвестицій 12 червня, пише



Вона зауважила, що, на жаль, питання бурштину для України є болючим. І наголосила, що бурштин не відноситься до товарів, які підпадають під статтю контрабанди.



«Контрабандою називається тільки (Стаття 201 ККУ) переміщення поза митним контролем або з приховуванням культурних цінностей, отруйних речовин, сильнодіючих, вибухових, гладкоствольної зброї та інше», – озвучила в.о. заступника начальника Волинської митниці ДФС.



Також повідомила, що юридична проблема ще полягає у тому, що один раз у рік постановою Кабміну визначається перелік товарів, які заборонені громадянам для перевезень, і бурштину там немає.



«Проблема починається з того, що у нас юридично не врегульоване питання видобутку бурштину, а як наслідок ми отримуємо питання щодо його переміщення», – додала Тетяна Кравець.



Стосовно конкретного резонансного випадку про начебто пропуск 1,3 тонни бурштину в Польщу, в.о. заступника начальника Волинської митниці ДФС пояснила, що одразу отримати інформацію від польської сторони було неможливо, адже потрібен був запит, а це довга процедура. До того ж, про суттєві інциденти у сусідній країні одразу повідомляють на своєму сайті.



«А один раз у місяць є звіти, в яких по регіонах повідомляється, де були найбільші виявлення цього бурштину», – пояснила Тетяна Кравець.



Тож 29 травня польські митники проінформували на своєму сайті, що за 2018 і 2019 роки була виявлена рекордна остання партія бурштину в розмірі 400,4 кілограми.



«Ми ймовірно припускаємо, що це був той бурштин, про який усі говорили. Митниця одразу написала лист на ДФС, щоб надати офіційно запит стосовно переміщень цього бурштину для офіційних даних. І на сьогодні на митниці триває перевірка, яка вивчає дії посадових осіб митниці, які здійснювали оформлення цього транспортного засобу», – повідомила виконувачка обов’язків заступника начальника Волинської митниці ДФС.



Окрім цього, Тетяна Кравець додала, що 2018-2019 року Волинська митниця припинила 11 спроб незаконного переміщення бурштину.



«Все це було приховано. І ми застосовуємо тоді Статтю 483 Митного кодексу, який є просто адмінпорушенням. Ці факти по 11 спробах ми відправили до суду, щоб вплинути на цих людей. І в 9 справах з 11 суддя повернув бурштин власникам. А ще 2 випадки у процесі», – підсумувала Тетяна Кравець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконувачка обов’язків заступника начальника Волинської митниці ДФСрозповіла про ситуацію із начебто пропуском 1,3 тонни бурштину в Польщу через митний пост «Ягодин».Про це вона повідомила під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зав’язків та інвестицій 12 червня, пише "Конкурент" Вона зауважила, що, на жаль, питання бурштину для України є болючим. І наголосила, що бурштин не відноситься до товарів, які підпадають під статтю контрабанди.«Контрабандою називається тільки (Стаття 201 ККУ) переміщення поза митним контролем або з приховуванням культурних цінностей, отруйних речовин, сильнодіючих, вибухових, гладкоствольної зброї та інше», – озвучила в.о. заступника начальника Волинської митниці ДФС.Також повідомила, що юридична проблема ще полягає у тому, що один раз у рік постановою Кабміну визначається перелік товарів, які заборонені громадянам для перевезень, і бурштину там немає.«Проблема починається з того, що у нас юридично не врегульоване питання видобутку бурштину, а як наслідок ми отримуємо питання щодо його переміщення», – додала Тетяна Кравець.Стосовно конкретного резонансного випадку про начебто пропуск 1,3 тонни бурштину в Польщу, в.о. заступника начальника Волинської митниці ДФС пояснила, що одразу отримати інформацію від польської сторони було неможливо, адже потрібен був запит, а це довга процедура. До того ж, про суттєві інциденти у сусідній країні одразу повідомляють на своєму сайті.«А один раз у місяць є звіти, в яких по регіонах повідомляється, де були найбільші виявлення цього бурштину», – пояснила Тетяна Кравець.Тож 29 травня польські митники проінформували на своєму сайті, що за 2018 і 2019 роки була виявлена рекордна остання партія бурштину в розмірі 400,4 кілограми.«Ми ймовірно припускаємо, що це був той бурштин, про який усі говорили. Митниця одразу написала лист на ДФС, щоб надати офіційно запит стосовно переміщень цього бурштину для офіційних даних. І на сьогодні на митниці триває перевірка, яка вивчає дії посадових осіб митниці, які здійснювали оформлення цього транспортного засобу», – повідомила виконувачка обов’язків заступника начальника Волинської митниці ДФС.Окрім цього, Тетяна Кравець додала, що 2018-2019 року Волинська митниця припинила 11 спроб незаконного переміщення бурштину.«Все це було приховано. І ми застосовуємо тоді Статтю 483 Митного кодексу, який є просто адмінпорушенням. Ці факти по 11 спробах ми відправили до суду, щоб вплинути на цих людей. І в 9 справах з 11 суддя повернув бурштин власникам. А ще 2 випадки у процесі», – підсумувала Тетяна Кравець.

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