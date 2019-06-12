Поблизу Луцька зіткнулись легковик та мікроавтобус, автомобілі сильно потрощені. ФОТО
Сьогодні, 21:05
На трасі Ковель-Луцьк у Рожищенському районі трапилась ДТП.
Як повідомили ІА “ВАР” очевидці аварія сталась поблизу с. Копачівка, біля ресторану “Зелений гай” ДТП.
Автотроща трапилася після 18.00 у середу, 12 червня. Зі слів очевидців на місці ДТП працюють поліція та “швидка”.
Одна бригада “швидкої” з місця аварії помчала в напрямку Рожища.
Деталі згодом.
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Як повідомили ІА “ВАР” очевидці аварія сталась поблизу с. Копачівка, біля ресторану “Зелений гай” ДТП.
Автотроща трапилася після 18.00 у середу, 12 червня. Зі слів очевидців на місці ДТП працюють поліція та “швидка”.
Одна бригада “швидкої” з місця аварії помчала в напрямку Рожища.
Деталі згодом.
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