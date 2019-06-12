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Поблизу Луцька зіткнулись легковик та мікроавтобус, автомобілі сильно потрощені. ФОТО

Поблизу Луцька зіткнулись легковик та мікроавтобус, автомобілі сильно потрощені. ФОТО
На трасі Ковель-Луцьк у Рожищенському районі трапилась ДТП.

Як повідомили ІА “ВАР” очевидці аварія сталась поблизу с. Копачівка, біля ресторану “Зелений гай” ДТП.

Автотроща трапилася після 18.00 у середу, 12 червня. Зі слів очевидців на місці ДТП працюють поліція та “швидка”.

Одна бригада “швидкої” з місця аварії помчала в напрямку Рожища.

Деталі згодом.

Поблизу Луцька зіткнулись легковик та мікроавтобус, автомобілі сильно потрощені. ФОТО


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Теги: аварія, Копачівка, Рожище, Зелений гай
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