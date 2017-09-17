Волиняни взяли «золото» та «срібло» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. ФОТО





Нововолинський тренер фітнес-клубу «Актив» та його вихованці покращили свої результати з попередніх змагань та взяли “золото” та “срібло” - пише



Нагадаємо, тренер «Активу» Олександр Бурда та його вихованці вибороли першість у своїх категоріях на Всеукраїнському Відкритому Чемпіонаті ВПА України з пауерліфтингу. Після чого готувалися та взяли участь у чемпіонаті світу.



500 учасників з 24-х країн, серед яких Україна, Польща, США, Італія, Франція та інші змагалися в жимі штанги лежачи, становій тязі, підйомі штанги на біцепси, Push&Pull та багатоповторному жимі.



Тренер Олександр Бурда та його вихованці, 46-річний Анатолій Гуліта з 20-річним сином Борисом, покращили свої результати з попереднього чемпіонату та взяли призові місця.



Олександр Бурда за підсумками змагань виконав жим у 805 кг: присід зі штангою – 300 кг, жим лежачи – 190 кг, станова тяга – 315 кг. Серед професіоналів у своїй категорії виборов 2-ге місце.







Порівняно зі Всеукранським чемпіонатом, де тренер посів перше місце і став абсолютним чемпіоном змагань, свій результат покращив на 45 кг.





Анатолій Гуліта виступав серед аматорів, виконав жим лежачи у 150 кг. Спортсмен посів перше місце у своїй категорії, перевиконавши норматив КМС (кандидат в майстри спорту – ред). Покращив результат з попередніх змагань на 5 кг.





Його син Назар виступав у категорії юніори та виконав жим лежачи в 140 кг, посів друге місце. Покращив результат з попередніх змагань на 10 кг.





На чемпіонаті з пауерліфтингу спортсмени ставлять перед собою завдання перемогти не лише своїх суперників, а й побити свої рекорди.





“Класно бути сильним”, – вважає тренер Олександр Бурда.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-й чемпіонат з пауерліфтингу WORLD WPA CHAMPIONSHIPS пройшов у Луцьку.Нововолинський тренер фітнес-клубу «Актив» та його вихованці покращили свої результати з попередніх змагань та взяли “золото” та “срібло” - пише БУГ Нагадаємо, тренер «Активу»та його вихованці вибороли першість у своїх категоріях на Всеукраїнському Відкритому Чемпіонаті ВПА України з пауерліфтингу. Після чого готувалися та взяли участь у чемпіонаті світу.500 учасників з 24-х країн, серед яких Україна, Польща, США, Італія, Франція та інші змагалися в жимі штанги лежачи, становій тязі, підйомі штанги на біцепси, Push&Pull та багатоповторному жимі.Тренер Олександр Бурда та його вихованці, 46-річнийз 20-річним сином, покращили свої результати з попереднього чемпіонату та взяли призові місця.Олександр Бурда за підсумками змагань виконав жим у 805 кг: присід зі штангою – 300 кг, жим лежачи – 190 кг, станова тяга – 315 кг. Серед професіоналів у своїй категорії виборов 2-ге місце.Порівняно зі Всеукранським чемпіонатом, де тренер посів перше місце і став абсолютним чемпіоном змагань, свій результат покращив на 45 кг.Анатолій Гуліта виступав серед аматорів, виконав жим лежачи у 150 кг. Спортсмен посів перше місце у своїй категорії, перевиконавши норматив КМС (кандидат в майстри спорту – ред). Покращив результат з попередніх змагань на 5 кг.Його син Назар виступав у категорії юніори та виконав жим лежачи в 140 кг, посів друге місце. Покращив результат з попередніх змагань на 10 кг.На чемпіонаті з пауерліфтингу спортсмени ставлять перед собою завдання перемогти не лише своїх суперників, а й побити свої рекорди.“Класно бути сильним”, – вважає тренер Олександр Бурда.

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