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Собака, яку виснаженою забрали у господаря, досі шукає нову домівку. ВІДЕО

Собака, яку виснаженою забрали у господаря, досі шукає нову домівку. ВІДЕО
Собака Белла, яку відібрали у горе-господаря в Луцьку, вже здорова. Однак за 10 місяців вона так і не знайшла нову сім’ю – тварина досі живе у ветклініці “Кіт Леопольд”.

Про це 12 каналу розповіла ветеринарка Яна Коханюк.

11 червня виповнилося рівно 10 місяців, відколи Беллу викупили у господаря, який не доглядав за нею, не давав їсти, тож у результаті тварина була у вкрай виснаженому стані. Тоді тварина важила лише 14 кілограмів, у неї повністю випала шерсть.

Белла у серпні 2018
Белла у серпні 2018

Белла у листопаді 2018
Белла у листопаді 2018

Та нині Белла повністю відновилася. Вона харчується звичайним кормом і не потребує уваги більше, ніж звичайний пес. Вона вакцинована, стерилізована, чіпована, зареєстрована Та чомусь досі ніхто не виявив бажання забрати її додому.

Так Белла виглядає зараз
Так Белла виглядає зараз

Яна Коханюк поділилася зворушливим відео, у якому показали перевтілення Белли.


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Теги: собака, Белла, порятунок, господар
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