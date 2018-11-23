Собака, яку виснаженою забрали у господаря, досі шукає нову домівку. ВІДЕО





Про це Яна Коханюк.



11 червня виповнилося рівно 10 місяців, відколи Беллу викупили у господаря, який не доглядав за нею, не давав їсти, тож у результаті тварина була у вкрай виснаженому стані. Тоді тварина важила лише 14 кілограмів, у неї повністю випала шерсть.



Белла у серпні 2018

Белла у листопаді 2018

Та нині Белла повністю відновилася. Вона харчується звичайним кормом і не потребує уваги більше, ніж звичайний пес. Вона вакцинована, стерилізована, чіпована, зареєстрована Та чомусь досі ніхто не виявив бажання забрати її додому.



Так Белла виглядає зараз

Яна Коханюк поділилася зворушливим відео, у якому показали перевтілення Белли.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Собака Белла, яку відібрали у горе-господаря в Луцьку, вже здорова. Однак за 10 місяців вона так і не знайшла нову сім’ю – тварина досі живе у ветклініці “Кіт Леопольд”.Про це 12 каналу розповіла ветеринарка11 червня виповнилося рівно 10 місяців, відколи Беллу викупили у господаря, який не доглядав за нею, не давав їсти, тож у результаті тварина була у вкрай виснаженому стані. Тоді тварина важила лише 14 кілограмів, у неї повністю випала шерсть.Та нині Белла повністю відновилася. Вона харчується звичайним кормом і не потребує уваги більше, ніж звичайний пес. Вона вакцинована, стерилізована, чіпована, зареєстрована Та чомусь досі ніхто не виявив бажання забрати її додому.Яна Коханюк поділилася зворушливим відео, у якому показали перевтілення Белли.

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