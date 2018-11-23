Собака, яку виснаженою забрали у господаря, досі шукає нову домівку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:24
Собака Белла, яку відібрали у горе-господаря в Луцьку, вже здорова. Однак за 10 місяців вона так і не знайшла нову сім’ю – тварина досі живе у ветклініці “Кіт Леопольд”.
Про це 12 каналу розповіла ветеринарка Яна Коханюк.
11 червня виповнилося рівно 10 місяців, відколи Беллу викупили у господаря, який не доглядав за нею, не давав їсти, тож у результаті тварина була у вкрай виснаженому стані. Тоді тварина важила лише 14 кілограмів, у неї повністю випала шерсть.
Та нині Белла повністю відновилася. Вона харчується звичайним кормом і не потребує уваги більше, ніж звичайний пес. Вона вакцинована, стерилізована, чіпована, зареєстрована Та чомусь досі ніхто не виявив бажання забрати її додому.
Яна Коханюк поділилася зворушливим відео, у якому показали перевтілення Белли.
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Про це 12 каналу розповіла ветеринарка Яна Коханюк.
11 червня виповнилося рівно 10 місяців, відколи Беллу викупили у господаря, який не доглядав за нею, не давав їсти, тож у результаті тварина була у вкрай виснаженому стані. Тоді тварина важила лише 14 кілограмів, у неї повністю випала шерсть.
Та нині Белла повністю відновилася. Вона харчується звичайним кормом і не потребує уваги більше, ніж звичайний пес. Вона вакцинована, стерилізована, чіпована, зареєстрована Та чомусь досі ніхто не виявив бажання забрати її додому.
Яна Коханюк поділилася зворушливим відео, у якому показали перевтілення Белли.
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