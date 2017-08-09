Волинянин – у топ-5 команд на чемпіонаті світу з баскетболу. ВІДЕО

Володимир Шевчук.



Невдовзі він отримає диплом “економіста”. Утім основною професією вважає саме баскетбольну - йдеться в сюжеті



Він – гравець “Старого Луцька…”, студентської і аматорської ліг. Нещодавно спортсмен вперше виступив на світовій арені у складі молодіжної збірної України із баскетболу 3X3. Команда зіграла чотири матчі і потрапила у чвертьфінал. Там збірна зустрілася із Аргентинською командою. Баскетболіст каже: ця гра була найважчою.



Хоча матч і завершився мінімальною перемогою аргентинської збірної, українська – стала найрезультативнішою у турнірі. У п’яти матчах світової першості наші спортсмени набирали в середньому 20-ть з половиною очок. Таким чином, команда у топ-п’ятірці.



За плечима у спортсмена – сім років баскетбольного досвіду. Нині з усмішкою згадує про свої перші спроби у спорті.



Відтак тиждень відпочинку і знову тренування, – розповідає юнак. Попереду чемпіонат Європи, де знову треба викладатися на повну, аби показати кращий результат.





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