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Волинянин – у топ-5 команд на чемпіонаті світу з баскетболу. ВІДЕО

Волинянин – у топ-5 команд на чемпіонаті світу з баскетболу. ВІДЕО
Українська зібрна увійшла до топ-п’ятірки команд на чемпіонаті світу з баскетболу. До складу команди увійшов і волинянин Володимир Шевчук.

Невдовзі він отримає диплом “економіста”. Утім основною професією вважає саме баскетбольну - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Він – гравець “Старого Луцька…”, студентської і аматорської ліг. Нещодавно спортсмен вперше виступив на світовій арені у складі молодіжної збірної України із баскетболу 3X3. Команда зіграла чотири матчі і потрапила у чвертьфінал. Там збірна зустрілася із Аргентинською командою. Баскетболіст каже: ця гра була найважчою.

Хоча матч і завершився мінімальною перемогою аргентинської збірної, українська – стала найрезультативнішою у турнірі. У п’яти матчах світової першості наші спортсмени набирали в середньому 20-ть з половиною очок. Таким чином, команда у топ-п’ятірці.

За плечима у спортсмена – сім років баскетбольного досвіду. Нині з усмішкою згадує про свої перші спроби у спорті.

Відтак тиждень відпочинку і знову тренування, – розповідає юнак. Попереду чемпіонат Європи, де знову треба викладатися на повну, аби показати кращий результат.


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Теги: баскетбол, збірна, Володимир Шевчук, чемпіонат
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