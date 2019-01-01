13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує день народження заступник начальника управління Національної поліції на Волині Сергій Козак (на фото).
Іменинники цього дня – Іван та Петро.
Вітаємо усіх зі святом. Зичимо міцного здоров’я, любові та радості від життя.
13 червня 1937 року народився заслужений журналіст України Степан Сачук. Був головним редактором найпоширенішої у регіоні газети «Волинь-нова». Помер 28 березня 2012 року.
13 червня 1994 року був зареєстрований Волинський центр управління, бізнесу і права, який згодом був перереєстрований як Волинський інститут економіки та менеджменту.
У 2012 році проти державної двомовності на Волині повстала Ратнівська райрада. Активісти заявили про недопустимість запровадження в Україні другої державної мови та наступу на українську мову як конституційно закріплену єдину державну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменинники цього дня – Іван та Петро.
Вітаємо усіх зі святом. Зичимо міцного здоров’я, любові та радості від життя.
13 червня 1937 року народився заслужений журналіст України Степан Сачук. Був головним редактором найпоширенішої у регіоні газети «Волинь-нова». Помер 28 березня 2012 року.
13 червня 1994 року був зареєстрований Волинський центр управління, бізнесу і права, який згодом був перереєстрований як Волинський інститут економіки та менеджменту.
У 2012 році проти державної двомовності на Волині повстала Ратнівська райрада. Активісти заявили про недопустимість запровадження в Україні другої державної мови та наступу на українську мову як конституційно закріплену єдину державну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин – у топ-5 команд на чемпіонаті світу з баскетболу. ВІДЕО
12 червень, 23:43
Що чекає українців після реформи ринку газу. ВІДЕО
12 червень, 22:43