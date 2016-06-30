Потапова, Карбишева і Ярощука: чекають пропозиції лучан щодо перейменування вулиць





Це можна зробити за допомогою електронної платформи



Зокрема йдеться про вулиці Карбишева, Ярощука та Потапова.



Вулицю Потапова пропонують перейменувати на вулицю Героїв Волинської Січі. Вулицю Ярощука – на вулицю Сергія Тимошенка. А Карбишева – на вул. Івана Корсака.

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