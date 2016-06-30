Потапова, Карбишева і Ярощука: чекають пропозиції лучан щодо перейменування вулиць
Сьогодні, 01:25
Лучан запрошують долучитися до обговорення питання перейменування вулиць міста.
Це можна зробити за допомогою електронної платформи «Е-консультації», – інформує прес-служба Луцької міської ради.
Зокрема йдеться про вулиці Карбишева, Ярощука та Потапова.
Вулицю Потапова пропонують перейменувати на вулицю Героїв Волинської Січі. Вулицю Ярощука – на вулицю Сергія Тимошенка. А Карбишева – на вул. Івана Корсака.
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Це можна зробити за допомогою електронної платформи «Е-консультації», – інформує прес-служба Луцької міської ради.
Зокрема йдеться про вулиці Карбишева, Ярощука та Потапова.
Вулицю Потапова пропонують перейменувати на вулицю Героїв Волинської Січі. Вулицю Ярощука – на вулицю Сергія Тимошенка. А Карбишева – на вул. Івана Корсака.
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