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Потапова, Карбишева і Ярощука: чекають пропозиції лучан щодо перейменування вулиць

Потапова, Карбишева і Ярощука: чекають пропозиції лучан щодо перейменування вулиць
Лучан запрошують долучитися до обговорення питання перейменування вулиць міста.

Це можна зробити за допомогою електронної платформи «Е-консультації», – інформує прес-служба Луцької міської ради.

Зокрема йдеться про вулиці Карбишева, Ярощука та Потапова.

Вулицю Потапова пропонують перейменувати на вулицю Героїв Волинської Січі. Вулицю Ярощука – на вулицю Сергія Тимошенка. А Карбишева – на вул. Івана Корсака.

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Теги: вулиця, перейменування, декомунізація
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