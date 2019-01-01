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Напав на жінку: на Волині серійного грабіжника кинули за ґрати на 7 років

Напав на жінку: на Волині серійного грабіжника кинули за ґрати на 7 років
У Ковелі грабіжник побив жінку та вкрав у неї сумочку, в якій були гроші та інші матеріальні цінності на загальну суму майже 34 тисячі гривень. До того ж, злочинець пограбував ще трьох жінок.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Як вдалося встановити під час судового засідання, 9 листопада 2017 року обвинувачений, йдучи вулицею Фестивальною у Ковелі, підійшов до жінки, яка йшла тією ж вулицею, та завдав їй удар по тулубу, внаслідок чого вона впала на землю. Після цього злочинець вихопив жіночу сумку потерпілої, яка після падіння опинилась на землі. У сумці було 1100 доларів США, 50 євро а також інші речі, загальна сума викраденого становила 33 тисяч 668 гривень.

Відзначимо, що такий грабіж був непоодиноким, адже чоловік пограбував ще трьох жінок. До слова, свої злочини він здійснював у темну пору доби.

Допитаний у судовому засіданні грабіжник свою вину визнав, однак не погодився з деякими кваліфікаціями справ. Втім, вина була повністю доведена зібраними доказами.

Суд визнав його винним та призначив покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна, приєднавши шість місяців невідбутого покарання.

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Теги: грабіжник, вирок, суд
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