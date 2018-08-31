У громаді на Волині обмежили продаж алкогольних та тютюнових виробів





Про це інформує



Відповідно до рішення виконкому Вишнівської сільської ради від 06.07.2017 №6/2017-5 «Про обмеження реалізації алкогольних напоїв на території населених пунктів Вишнівської сільської ради в нічний час», згідно статті 153 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» заборонено продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів:



- особами, які не досягли 18 років;

- особам, які не досягли 18 років;

- у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я;

- у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних - - торговельних організацій;

- з торговельних автоматів;

- на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);

- поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);

- у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;

- з рук;

- у невизначених для цього місцях торгівлі;

- у період з 22:00 год. вечора до 10:00 год. ранку кожного дня, враховуючи вихідні дні та свята.



Заборонено продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби.



Водночас на період проведення масових захо­дів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністратив­ної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкоголь­них, слабоалкогольних напоїв, вин столових та куріння тютюнових ви­робів.



Також продавець пива (крім безалко­гольного), алкогольних, слабоалко­гольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів зобов’язаний отримати у покупця, який купує пиво (крім безалкогольного), ал­когольні напої, слабоалкогольні напої, вина столові або тютюнові вироби, паспорт або інші докумен­ти, що підтверджують вік такого покупця, якщо у продавця виник­ли сумніви щодо досягнення по­купцем 18-річного віку.



У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин сто­лових або тютюнових виробів такій особі забороняється.



Згідно зі ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до суб’єктів господарювання засто­совуються фінансові санкції у ви­гляді штрафів у разі порушення вимог ст. 153 цього закону у роз­мірі 6800 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вишнівській ОТГ ввели обмеження та заборони щодо продажу пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів.Про це інформує Кордон Відповідно до рішення виконкому Вишнівської сільської ради від 06.07.2017 №6/2017-5 «Про обмеження реалізації алкогольних напоїв на території населених пунктів Вишнівської сільської ради в нічний час», згідно статті 153 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» заборонено продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів:- особами, які не досягли 18 років;- особам, які не досягли 18 років;- у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я;- у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних - - торговельних організацій;- з торговельних автоматів;- на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);- поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);- у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;- з рук;- у невизначених для цього місцях торгівлі;- у період з 22:00 год. вечора до 10:00 год. ранку кожного дня, враховуючи вихідні дні та свята.Заборонено продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби.Водночас на період проведення масових захо­дів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністратив­ної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкоголь­них, слабоалкогольних напоїв, вин столових та куріння тютюнових ви­робів.Також продавець пива (крім безалко­гольного), алкогольних, слабоалко­гольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів зобов’язаний отримати у покупця, який купує пиво (крім безалкогольного), ал­когольні напої, слабоалкогольні напої, вина столові або тютюнові вироби, паспорт або інші докумен­ти, що підтверджують вік такого покупця, якщо у продавця виник­ли сумніви щодо досягнення по­купцем 18-річного віку.У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин сто­лових або тютюнових виробів такій особі забороняється.Згідно зі ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до суб’єктів господарювання засто­совуються фінансові санкції у ви­гляді штрафів у разі порушення вимог ст. 153 цього закону у роз­мірі 6800 грн.

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