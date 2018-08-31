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У громаді на Волині обмежили продаж алкогольних та тютюнових виробів

У громаді на Волині обмежили продаж алкогольних та тютюнових виробів
У Вишнівській ОТГ ввели обмеження та заборони щодо продажу пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів.

Про це інформує Кордон.

Відповідно до рішення виконкому Вишнівської сільської ради від 06.07.2017 №6/2017-5 «Про обмеження реалізації алкогольних напоїв на території населених пунктів Вишнівської сільської ради в нічний час», згідно статті 153 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» заборонено продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів:

- особами, які не досягли 18 років;
- особам, які не досягли 18 років;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних - - торговельних організацій;
- з торговельних автоматів;
- на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);
- поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);
- у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;
- з рук;
- у невизначених для цього місцях торгівлі;
- у період з 22:00 год. вечора до 10:00 год. ранку кожного дня, враховуючи вихідні дні та свята.

Заборонено продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби.

Водночас на період проведення масових захо­дів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністратив­ної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкоголь­них, слабоалкогольних напоїв, вин столових та куріння тютюнових ви­робів.

Також продавець пива (крім безалко­гольного), алкогольних, слабоалко­гольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів зобов’язаний отримати у покупця, який купує пиво (крім безалкогольного), ал­когольні напої, слабоалкогольні напої, вина столові або тютюнові вироби, паспорт або інші докумен­ти, що підтверджують вік такого покупця, якщо у продавця виник­ли сумніви щодо досягнення по­купцем 18-річного віку.

У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин сто­лових або тютюнових виробів такій особі забороняється.

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до суб’єктів господарювання засто­совуються фінансові санкції у ви­гляді штрафів у разі порушення вимог ст. 153 цього закону у роз­мірі 6800 грн.

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Теги: Вишнівська ОТГ, громада, тютюн, алкоголь, продаж, заборона, обмеження
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Коментарі 2
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Ну ОК, алкоголь... А тютюнові вироби їм що зробили?
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безглузда стаття яка переповідає норму закону і не вказує що ж або які саме обмеження ввели...
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