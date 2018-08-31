У громаді на Волині обмежили продаж алкогольних та тютюнових виробів
Сьогодні, 08:14
У Вишнівській ОТГ ввели обмеження та заборони щодо продажу пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів.
Про це інформує Кордон.
Відповідно до рішення виконкому Вишнівської сільської ради від 06.07.2017 №6/2017-5 «Про обмеження реалізації алкогольних напоїв на території населених пунктів Вишнівської сільської ради в нічний час», згідно статті 153 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» заборонено продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів:
- особами, які не досягли 18 років;
- особам, які не досягли 18 років;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних - - торговельних організацій;
- з торговельних автоматів;
- на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);
- поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);
- у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;
- з рук;
- у невизначених для цього місцях торгівлі;
- у період з 22:00 год. вечора до 10:00 год. ранку кожного дня, враховуючи вихідні дні та свята.
Заборонено продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби.
Водночас на період проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та куріння тютюнових виробів.
Також продавець пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів зобов’язаний отримати у покупця, який купує пиво (крім безалкогольного), алкогольні напої, слабоалкогольні напої, вина столові або тютюнові вироби, паспорт або інші документи, що підтверджують вік такого покупця, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку.
У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів такій особі забороняється.
Згідно зі ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі порушення вимог ст. 153 цього закону у розмірі 6800 грн.
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Про це інформує Кордон.
Відповідно до рішення виконкому Вишнівської сільської ради від 06.07.2017 №6/2017-5 «Про обмеження реалізації алкогольних напоїв на території населених пунктів Вишнівської сільської ради в нічний час», згідно статті 153 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» заборонено продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів:
- особами, які не досягли 18 років;
- особам, які не досягли 18 років;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних - - торговельних організацій;
- з торговельних автоматів;
- на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);
- поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);
- у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;
- з рук;
- у невизначених для цього місцях торгівлі;
- у період з 22:00 год. вечора до 10:00 год. ранку кожного дня, враховуючи вихідні дні та свята.
Заборонено продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби.
Водночас на період проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та куріння тютюнових виробів.
Також продавець пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів зобов’язаний отримати у покупця, який купує пиво (крім безалкогольного), алкогольні напої, слабоалкогольні напої, вина столові або тютюнові вироби, паспорт або інші документи, що підтверджують вік такого покупця, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку.
У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів такій особі забороняється.
Згідно зі ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі порушення вимог ст. 153 цього закону у розмірі 6800 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Ну ОК, алкоголь... А тютюнові вироби їм що зробили?
безглузда стаття яка переповідає норму закону і не вказує що ж або які саме обмеження ввели...
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