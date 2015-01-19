На Волині будують житло для військовослужбовців-контрактників. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає



У Луцькому гарнізоні на території двох військових містечок триває будівництво чотирьох гуртожитків поліпшеного типу для контрактників бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід».



Роботи, що профінансовані за кошти Міністерства оборони України, ведуться в рамках реалізації масштабного проекту будівництва житла для військовослужбовців Збройних сил України.







Будівлі зведені за типовим проектом – блочного типу з двома поверхами. Кожен гуртожиток розрахований на 120 місць. У ньому передбачено утеплення фасаду, підлоги та покрівлі, а також металопластикові вікна. Це дозволить знизити витрати на опалення.



Як розповів начальник квартирно-експлуатаційної служби бригади, вже завершено проведення електромереж, водопостачання та каналізації. Наразі триває процес внутрішніх та фасадних робіт.





Загалом Міноборони України планує побудувати 184 казарми поліпшеного планування у 21 області для військовослужбовців контрактної служби загальною кількістю 23 тисячі місць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині триває будівництво гуртожитків поліпшеного планування для контрактників Збройних сил України.Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає “Конкурент” У Луцькому гарнізоні на території двох військових містечок триває будівництво чотирьох гуртожитків поліпшеного типу для контрактників бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід».Роботи, що профінансовані за кошти Міністерства оборони України, ведуться в рамках реалізації масштабного проекту будівництва житла для військовослужбовців Збройних сил України.Будівлі зведені за типовим проектом – блочного типу з двома поверхами. Кожен гуртожиток розрахований на 120 місць. У ньому передбачено утеплення фасаду, підлоги та покрівлі, а також металопластикові вікна. Це дозволить знизити витрати на опалення.Як розповів начальник квартирно-експлуатаційної служби бригади, вже завершено проведення електромереж, водопостачання та каналізації. Наразі триває процес внутрішніх та фасадних робіт.Загалом Міноборони України планує побудувати 184 казарми поліпшеного планування у 21 області для військовослужбовців контрактної служби загальною кількістю 23 тисячі місць.

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