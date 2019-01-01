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До Луцька з'їхалися науковці з 22 країн світу. ВІДЕО

До Луцька з'їхалися науковці з 22 країн світу. ВІДЕО
Науковці з 22 країн світу з’їхалися до Луцька на міжнародну конференцію з проектування, моделювання, виробництва.

Під час заходу, який триватиме чотири дні, також працюватиме й інноваційна біржа, де студенти-науковці зможуть представити свої проекти іноземних колегам. Про це інформує 12 канал.

Ті, в свою чергу, радитимуть: що варто допрацювати, як запатентувати винахід, як далі його просунути у виробництво. Така конференція – друга. Перший захід відбувся торік у Сумах.

Також були реалізовані спільні проекти з польстькими містами: Кельтце, Кошице та Познань. Ще 15 студентів з Сумського політеху семестр навчалися за кордоном. Десяток викладачів та аспірантів практикувалися за кордоном. Цього року конференція – на Волині. І саме студенти Луцького Національного технічного університету представлятимуть свої наукові розробки та сподіваються на практику за кордоном.

Міжнародна конференція з проектування, моделювання та виробництва триватиме у Луцьку впродовж чотирьох днів.


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Теги: конференція, науковці, ЛНТУ
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