До Луцька з'їхалися науковці з 22 країн світу. ВІДЕО





Під час заходу, який триватиме чотири дні, також працюватиме й інноваційна біржа, де студенти-науковці зможуть представити свої проекти іноземних колегам. Про це інформує



Ті, в свою чергу, радитимуть: що варто допрацювати, як запатентувати винахід, як далі його просунути у виробництво. Така конференція – друга. Перший захід відбувся торік у Сумах.



Також були реалізовані спільні проекти з польстькими містами: Кельтце, Кошице та Познань. Ще 15 студентів з Сумського політеху семестр навчалися за кордоном. Десяток викладачів та аспірантів практикувалися за кордоном. Цього року конференція – на Волині. І саме студенти Луцького Національного технічного університету представлятимуть свої наукові розробки та сподіваються на практику за кордоном.



Міжнародна конференція з проектування, моделювання та виробництва триватиме у Луцьку впродовж чотирьох днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Науковці з 22 країн світу з’їхалися до Луцька на міжнародну конференцію з проектування, моделювання, виробництва.Під час заходу, який триватиме чотири дні, також працюватиме й інноваційна біржа, де студенти-науковці зможуть представити свої проекти іноземних колегам. Про це інформує 12 канал Ті, в свою чергу, радитимуть: що варто допрацювати, як запатентувати винахід, як далі його просунути у виробництво. Така конференція – друга. Перший захід відбувся торік у Сумах.Також були реалізовані спільні проекти з польстькими містами: Кельтце, Кошице та Познань. Ще 15 студентів з Сумського політеху семестр навчалися за кордоном. Десяток викладачів та аспірантів практикувалися за кордоном. Цього року конференція – на Волині. І саме студенти Луцького Національного технічного університету представлятимуть свої наукові розробки та сподіваються на практику за кордоном.Міжнародна конференція з проектування, моделювання та виробництва триватиме у Луцьку впродовж чотирьох днів.

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