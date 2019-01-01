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У дитсадку поблизу Луцька для малят влаштували кольоровий тиждень

У дитсадку поблизу Луцька для малят влаштували кольоровий тиждень
У Лищенському дошкільному навчальному закладі «Іскринка» з понеділка триває кольоровий тиждень.

Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.

«Для кожного дня визначений свій колір. Дітки приходять в одязі відповідного забарвлення. Використовують цей колір в своїх малюнках, роботах. Згадують його в піснях і віршах», - розповіла керівник закладу Аліна Приходько.

У дитсадку вже провели «червоний» та «синій» дні. Сьогоднішня середа присвячена жовтому кольору. У четвер діти будуть творити разом із зеленим. А п’ятниця проголошена днем «кольорових бантиків».

У дитсадку поблизу Луцька для малят влаштували кольоровий тиждень

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Теги: дитячий садок, Лище, колір
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