У дитсадку поблизу Луцька для малят влаштували кольоровий тиждень





Про це йдеться на



«Для кожного дня визначений свій колір. Дітки приходять в одязі відповідного забарвлення. Використовують цей колір в своїх малюнках, роботах. Згадують його в піснях і віршах», - розповіла керівник закладу Аліна Приходько.



У дитсадку вже провели «червоний» та «синій» дні. Сьогоднішня середа присвячена жовтому кольору. У четвер діти будуть творити разом із зеленим. А п’ятниця проголошена днем «кольорових бантиків».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Лищенському дошкільному навчальному закладі «Іскринка» з понеділка триває кольоровий тиждень.Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.«Для кожного дня визначений свій колір. Дітки приходять в одязі відповідного забарвлення. Використовують цей колір в своїх малюнках, роботах. Згадують його в піснях і віршах», - розповіла керівник закладу Аліна Приходько.У дитсадку вже провели «червоний» та «синій» дні. Сьогоднішня середа присвячена жовтому кольору. У четвер діти будуть творити разом із зеленим. А п’ятниця проголошена днем «кольорових бантиків».

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