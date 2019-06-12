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Отримав погану оцінку: в Києві студент вистрибнув із шостого поверху. ФОТО

Отримав погану оцінку: в Києві студент вистрибнув із шостого поверху. ФОТО
На Солом’янці у Києві 19-річний хлопець наклав на себе руки, викинувшись з вікна шостого поверху дев’ятиповерхівки.

Трагедія сталася у будинку №13 по вулиці Липківського – студент, який отримав погану оцінку в університеті, викинувся з вікна багатоповерхівки. Про це повідомляють Факти.

Від отриманих травм він помер на місці.

Попередньо, загиблий був студентом Національного медуніверситету імені Богомольця.

Він нібито отримав погану оцінку, прийшов додому і, нічого не сказавши рідним, викинувся з вікна.

Причину трагедії встановить слідство.

Отримав погану оцінку: в Києві студент вистрибнув із шостого поверху. ФОТО
Отримав погану оцінку: в Києві студент вистрибнув із шостого поверху. ФОТО
Отримав погану оцінку: в Києві студент вистрибнув із шостого поверху. ФОТО
Отримав погану оцінку: в Києві студент вистрибнув із шостого поверху. ФОТО

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