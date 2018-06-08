вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В аварії за участю двох мотоциклів загинули три підлітка. ФОТО

В аварії за участю двох мотоциклів загинули три підлітка. ФОТО
У Луганській області на трасі між селами Тошківка-1 та Тошківка о 15.20 сталася дорожньо-транспортна пригода – зіткнулися мотоцикли ІЖ та Suzuki.

Про це повідомляють Факти.

На місці аварії загинули три 16-річні хлопці – два водії та пасажир, а дівчину 16 років з травмами забрала швидка.

В аварії за участю двох мотоциклів загинули три підлітка. ФОТО

Поліція встановлює обставини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, мотоцикл, смерть, підлітки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині будують житло для військовослужбовців-контрактників. ФОТО
Сьогодні, 07:35
В аварії за участю двох мотоциклів загинули три підлітка. ФОТО
Сьогодні, 06:32
У дитсадку поблизу Луцька для малят влаштували кольоровий тиждень
Сьогодні, 05:15
До Луцька з'їхалися науковці з 22 країн світу. ВІДЕО
Сьогодні, 04:09
Напав на жінку: на Волині серійного грабіжника кинули за ґрати на 7 років
Сьогодні, 03:20
Схожі новини
В аварії на Волині загинув 17-річний мотоцикліст, пасажир – в лікарні В аварії на Волині загинув 17-річний мотоцикліст, пасажир – в лікарні
30 квітень, 12:22
У аварії на Волині розбився мотоцикліст У аварії на Волині розбився мотоцикліст
08 червень, 2018, 10:49
Аварія поблизу Луцька: мотоцикліст помер у лікарні Аварія поблизу Луцька: мотоцикліст помер у лікарні
16 квітень, 2018, 14:01
В жахливій аварії на Дніпропетровщині загинули 4 підлітки В жахливій аварії на Дніпропетровщині загинули 4 підлітки
22 листопад, 2017, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині будують житло для військовослужбовців-контрактників. ФОТО
Сьогодні, 07:35
 0
В аварії за участю двох мотоциклів загинули три підлітка. ФОТО
Сьогодні, 06:32
 0
У дитсадку поблизу Луцька для малят влаштували кольоровий тиждень
Сьогодні, 05:15
 0
До Луцька з'їхалися науковці з 22 країн світу. ВІДЕО
Сьогодні, 04:09
 0
Напав на жінку: на Волині серійного грабіжника кинули за ґрати на 7 років
Сьогодні, 03:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿