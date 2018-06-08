В аварії за участю двох мотоциклів загинули три підлітка. ФОТО





Про це повідомляють



На місці аварії загинули три 16-річні хлопці – два водії та пасажир, а дівчину 16 років з травмами забрала швидка.





Поліція встановлює обставини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луганській області на трасі між селами Тошківка-1 та Тошківка о 15.20 сталася дорожньо-транспортна пригода – зіткнулися мотоцикли ІЖ та Suzuki.Про це повідомляють Факти На місці аварії загинули три 16-річні хлопці – два водії та пасажир, а дівчину 16 років з травмами забрала швидка.Поліція встановлює обставини ДТП.

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