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На Волині закривають школу

На Волині закривають школу
У Ківерцівській міській раді прийняли рішення закрити загальноосвітнью школу І-ІІ ступеня у селі Звози.

Відповідне рішення опублікували на сайті міської ради, пише видання "Район.Ківерці".

Рішення про ліквідайцію навчального закладу місцеві чиновники прийняли 12 червня 2019 року під час п'ятої сесії ОТГ.

На Волині закривають школу
На Волині закривають школу

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Теги: Звози, школа, закриття, Волинь
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