На Волині закривають школу





Відповідне рішення опублікували на сайті міської ради, пише видання "



Рішення про ліквідайцію навчального закладу місцеві чиновники прийняли 12 червня 2019 року під час п'ятої сесії ОТГ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівській міській раді прийняли рішення закрити загальноосвітнью школу І-ІІ ступеня у селі Звози.Відповідне рішення опублікували на сайті міської ради, пише видання " Район.Ківерці ".Рішення про ліквідайцію навчального закладу місцеві чиновники прийняли 12 червня 2019 року під час п'ятої сесії ОТГ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію