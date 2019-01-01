На Волині закривають школу
Сьогодні, 08:42
У Ківерцівській міській раді прийняли рішення закрити загальноосвітнью школу І-ІІ ступеня у селі Звози.
Відповідне рішення опублікували на сайті міської ради, пише видання "Район.Ківерці".
Рішення про ліквідайцію навчального закладу місцеві чиновники прийняли 12 червня 2019 року під час п'ятої сесії ОТГ.
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Відповідне рішення опублікували на сайті міської ради, пише видання "Район.Ківерці".
Рішення про ліквідайцію навчального закладу місцеві чиновники прийняли 12 червня 2019 року під час п'ятої сесії ОТГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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