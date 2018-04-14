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Совенята, лелеки та журавлі: як у луцькому зоопарку рятують птахів. ВІДЕО

Совенята, лелеки та журавлі: як у луцькому зоопарку рятують птахів. ВІДЕО
У луцькому зоопарку рятують птахів. Серед них – маленькі совенята, лелеки, журавлі, пелікани.

Про це йдеться у сюжеті ICTV.

Скалічених сюди несуть люди, які знаходять пташенят у лісі, аби вони не стали здобиччю звірів. У звіринці їх лікують та піклуються, згодом випускають або ж дають нову домівку вже тут.

У декого з птахів травмовані ноги та крила. Тож уже ніколи не літатимуть. Втім тут для них створили комфортні умови – навіть викопали ставочок та запустили рибу, аби самі добували собі трохи їжі.

Серед врятованих є ще в луцькому зоопарку й маленькі лисенята, яких намагалися продати через інтернет для полювання, білки, пелікан і ще багато інших тварин. Реабілітовувати тих, які звикли жити в дикій природі – непросто, – кажуть у звіринці. Та людям, які приносять сюди знайдених тварин, не відмовляють.

Деталі – у сюжеті.



Фото ілюстративне

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Теги: птахи, зоопарк, порятунок, Луцьк
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