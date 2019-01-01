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У Луцьку автомобіль влетів у маршрутку: винуватець кинув машину і втік. ФОТО

У Луцьку автомобіль влетів у маршрутку: винуватець кинув машину і втік. ФОТО
ДТП за участю легковика та міжміської маршрутки «Луцьк–Дубище» сталася на вулиці Ковельській в Луцьку.

Про це з посиланням на очевидців повідомляють Волинські Новини.

Так, близько 8 ранку на Ковельській легковик «ВАЗ 2105» влетів у маршрутку.

Як повідомив водій міжміського автобусу, водій «ВАЗу» втік з місця ДТП разом із товаришем. Ймовірно, він перебував у нетверезому стані.

Також стало відомо, що призвідник аварії (1998 р.н.) проживає в селі Конюхи, Локачинського району.

Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

У Луцьку автомобіль влетів у маршрутку: винуватець кинув машину і втік. ФОТО
У Луцьку автомобіль влетів у маршрутку: винуватець кинув машину і втік. ФОТО
У Луцьку автомобіль влетів у маршрутку: винуватець кинув машину і втік. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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