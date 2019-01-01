У Луцьку автомобіль влетів у маршрутку: винуватець кинув машину і втік. ФОТО
Сьогодні, 09:09
ДТП за участю легковика та міжміської маршрутки «Луцьк–Дубище» сталася на вулиці Ковельській в Луцьку.
Про це з посиланням на очевидців повідомляють Волинські Новини.
Так, близько 8 ранку на Ковельській легковик «ВАЗ 2105» влетів у маршрутку.
Як повідомив водій міжміського автобусу, водій «ВАЗу» втік з місця ДТП разом із товаришем. Ймовірно, він перебував у нетверезому стані.
Також стало відомо, що призвідник аварії (1998 р.н.) проживає в селі Конюхи, Локачинського району.
Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
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Про це з посиланням на очевидців повідомляють Волинські Новини.
Так, близько 8 ранку на Ковельській легковик «ВАЗ 2105» влетів у маршрутку.
Як повідомив водій міжміського автобусу, водій «ВАЗу» втік з місця ДТП разом із товаришем. Ймовірно, він перебував у нетверезому стані.
Також стало відомо, що призвідник аварії (1998 р.н.) проживає в селі Конюхи, Локачинського району.
Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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