Дівчинці було 1 рік, коли загинув тато: закликають привітати дитину волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.вже невдовзі відзначить 6-тий день народження. Дівчинка є донькою загиблого на Сході Героя – волинянина, котрий служив у 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді. У часі війни чоловік був солдатом Збройних Сил України, снайпером. У ніч з 18 на 19 грудня вороги кинули у бліндаж гранату, яку він миттєво схопивши викинув її на вулицю, врятувавши від смерті побратимів. Проте, отримав осколкові поранення легень та серця, які виявилися несумісні з життям.Леоніда нагородили посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня, орденом «Честь і слава» від громадської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України» та медаллю патріарха Української православної церкви Філарета «За жертовність та любов України».«Леонід був дуже добрим, – згадує дружина загиблого Оксана. – Він безмежно любив дітей та був моєю надійною опорою».Донечка Вікторія, нажаль, батька не пам’ятає. На момент загибелі їй був 1 рік, вона часто показує на фото з татусем, розповідає про нього, згадує, з розповідей, як не давала йому спати по ночам. І лише в молитві вона просить татка, щоб він прийшов до неї, та хоч разочок завів її у дитсадок. Старший брат Володя часто розповідає сестрі про батька, як вони їздили у гори, ходили на рибаловлю, і як він гуляв зі своєю донечкою. Вікторія часто приходить на могилу і завжди каже: «Привіт, татко, я прийшла»...Зараз Вікуся закінчила навчання у садочку, а також пройшла дошкільну підготовку, де її навчали і читати, і писати перші букви і цифри. І уже з вересня Віка вперше переступить поріг школи. Та поки літечко, дівчинка має більше вільного часу для своїх дитячих захоплень, притаманні для її віку – любить малювати, ліпити, гратися з ляльками та іграшковим посудом. Наша іменинниця вже має перші мрії щодо майбутньої професії. Розповідає матусі, що коли виросте, то хоче стати стоматологом. Як і кожна дівчинка в її віці, вона полюбляє мультфільми. Улюблені казкові герої Вікусі – це принцеса Софія Прекрасна і Пеппі довга панчоха.Особливих труднощів зі здоров’ям не має, але ще відвідує логопеда. Із захопленням розповідає, що дякуючи волонтерам, мала можливість побувати у луцькому зоопарку, та у розважальному дитячому центрі ТРЦ «Порт-Сіті» - Фіглі-міглі. А ще у неї приємні спогади про подорожі в Карпати. Вона, ще ніколи в житті не бачила такі високі гори.Дівчинка любить проводити час з братиком Володею. Коли він вчить уроки, то завжди сидить поруч і уважно слухає, особливо, коли це предмет англійська мова. Також вони разом полюбляють грати у настільні ігри.Для Вікторії авторитетом є матуся Оксана. Вона її дуже любить і ці почуття за словами дівчинки – взаємні. Дивлячись на маму, вона намагається її у всьому наслідувати. Вони разом ходять у магазин, доня часто допомагає їй на кухні, а також вважає своїм обов’язком прибирання в квартирі.Мама дівчинки каже, матеріальний стан у сім’ї задовільний, але оскільки дівчинка швидко росте, то постійно є потреба в одязі та взутті. Як і більшість дітей, яких торкнулась війна, Віка бажає миру, щоб ніхто з дітей не лишався без татусів.Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0971868255.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/15/lucik.htmЛУЦИК ВІКТОРІЯ – 6 років (14.06.2013) м. Львів. Зріст: 122 см; Розмір взуття: 30.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.