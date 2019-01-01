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Дівчинці було 1 рік, коли загинув тато: закликають привітати дитину волинського Героя

Дівчинці було 1 рік, коли загинув тато: закликають привітати дитину волинського Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Вікторія вже невдовзі відзначить 6-тий день народження. Дівчинка є донькою загиблого на Сході Героя – волинянина Леоніда Луцика, котрий служив у 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді. У часі війни чоловік був солдатом Збройних Сил України, снайпером. У ніч з 18 на 19 грудня вороги кинули у бліндаж гранату, яку він миттєво схопивши викинув її на вулицю, врятувавши від смерті побратимів. Проте, отримав осколкові поранення легень та серця, які виявилися несумісні з життям.

Леоніда нагородили посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня, орденом «Честь і слава» від громадської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України» та медаллю патріарха Української православної церкви Філарета «За жертовність та любов України».
«Леонід був дуже добрим, – згадує дружина загиблого Оксана. – Він безмежно любив дітей та був моєю надійною опорою».

Донечка Вікторія, нажаль, батька не пам’ятає. На момент загибелі їй був 1 рік, вона часто показує на фото з татусем, розповідає про нього, згадує, з розповідей, як не давала йому спати по ночам. І лише в молитві вона просить татка, щоб він прийшов до неї, та хоч разочок завів її у дитсадок. Старший брат Володя часто розповідає сестрі про батька, як вони їздили у гори, ходили на рибаловлю, і як він гуляв зі своєю донечкою. Вікторія часто приходить на могилу і завжди каже: «Привіт, татко, я прийшла»...

Зараз Вікуся закінчила навчання у садочку, а також пройшла дошкільну підготовку, де її навчали і читати, і писати перші букви і цифри. І уже з вересня Віка вперше переступить поріг школи. Та поки літечко, дівчинка має більше вільного часу для своїх дитячих захоплень, притаманні для її віку – любить малювати, ліпити, гратися з ляльками та іграшковим посудом. Наша іменинниця вже має перші мрії щодо майбутньої професії. Розповідає матусі, що коли виросте, то хоче стати стоматологом. Як і кожна дівчинка в її віці, вона полюбляє мультфільми. Улюблені казкові герої Вікусі – це принцеса Софія Прекрасна і Пеппі довга панчоха.

Особливих труднощів зі здоров’ям не має, але ще відвідує логопеда. Із захопленням розповідає, що дякуючи волонтерам, мала можливість побувати у луцькому зоопарку, та у розважальному дитячому центрі ТРЦ «Порт-Сіті» - Фіглі-міглі. А ще у неї приємні спогади про подорожі в Карпати. Вона, ще ніколи в житті не бачила такі високі гори.

Дівчинка любить проводити час з братиком Володею. Коли він вчить уроки, то завжди сидить поруч і уважно слухає, особливо, коли це предмет англійська мова. Також вони разом полюбляють грати у настільні ігри.

Для Вікторії авторитетом є матуся Оксана. Вона її дуже любить і ці почуття за словами дівчинки – взаємні. Дивлячись на маму, вона намагається її у всьому наслідувати. Вони разом ходять у магазин, доня часто допомагає їй на кухні, а також вважає своїм обов’язком прибирання в квартирі.

Мама дівчинки каже, матеріальний стан у сім’ї задовільний, але оскільки дівчинка швидко росте, то постійно є потреба в одязі та взутті. Як і більшість дітей, яких торкнулась війна, Віка бажає миру, щоб ніхто з дітей не лишався без татусів.

Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0971868255.

Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/15/lucik.htm

Інформація для благодійників:ЛУЦИК ВІКТОРІЯ – 6 років (14.06.2013) м. Львів. Зріст: 122 см; Розмір взуття: 30.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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