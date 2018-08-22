На Волинь приїде Гройсман
Сьогодні, 09:26
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку у Волинську область.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За попередньою інформацією, візит відбудеться вже завтра, 14 червня.
Програма поїздки поки невідома.
Нагадаємо, на вибори у Верховну Раду України, які відбудуться 21 липня, Володимир Гройсман піде зі своєю політичною силою "Українська стратегія Гройсмана".
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За попередньою інформацією, візит відбудеться вже завтра, 14 червня.
Програма поїздки поки невідома.
Нагадаємо, на вибори у Верховну Раду України, які відбудуться 21 липня, Володимир Гройсман піде зі своєю політичною силою "Українська стратегія Гройсмана".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це от сунеться по такій спеці - совість є?! Це ж скільки людей будуть мучати?!
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