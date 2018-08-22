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На Волинь приїде Гройсман

На Волинь приїде Гройсман
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку у Волинську область.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

За попередньою інформацією, візит відбудеться вже завтра, 14 червня.

Програма поїздки поки невідома.

Нагадаємо, на вибори у Верховну Раду України, які відбудуться 21 липня, Володимир Гройсман піде зі своєю політичною силою "Українська стратегія Гройсмана".

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Теги: Володимир Гройсман, Волинь, візит
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Коментарі 1
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Це от сунеться по такій спеці - совість є?! Це ж скільки людей будуть мучати?!
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