На Волинь приїде Гройсман

Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку у Волинську область.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



За попередньою інформацією, візит відбудеться вже завтра, 14 червня.



Програма поїздки поки невідома.



Нагадаємо, на вибори у Верховну Раду України, які відбудуться 21 липня, Володимир Гройсман піде зі своєю політичною силою "Українська стратегія Гройсмана".

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