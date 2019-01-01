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У Рівному горів студентський гуртожиток

У Рівному горів студентський гуртожиток
У Рівному горів гуртожиток коледжу економіки та бізнесу.

Інцидент трапився 12 червня о 23:40, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла на четвертому поверсі в одній із кімнат п’ятиповерхового житлового будинку.

Через сильне задимлення вогнеборці провели евакуацію 27 мешканців гуртожитку. О 23:55 пожежу було локалізовано, а о 00:25 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку в одній із кімнат. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць спецтехніки ДСНС та 19 рятувальників.

Наразі причина виникнення пожежі та завдані нею матеріальні збитки встановлюються.


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Теги: Рівне, гуртожиток
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