У Рівному горів студентський гуртожиток





Інцидент трапився 12 червня о 23:40, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.



Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла на четвертому поверсі в одній із кімнат п’ятиповерхового житлового будинку.



Через сильне задимлення вогнеборці провели евакуацію 27 мешканців гуртожитку. О 23:55 пожежу було локалізовано, а о 00:25 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.



Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку в одній із кімнат. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць спецтехніки ДСНС та 19 рятувальників.



Наразі причина виникнення пожежі та завдані нею матеріальні збитки встановлюються.





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