Небезпечні кліщі: цьогоріч 5 волинян «підчепили» хворобу Лайма
Сьогодні, 10:02
На Волині у 2019 році зареєстрували вже 5 випадків хвороби Лайма.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
По одному випадку зафіксували у Маневицькому, Луцькому районах, містах Ковелі, Нововолинську та Луцьку. Серед постраждалих — дитина віком 10 років.
Загалом до закладів охорони здоров’я області звернулися понад 130 людей з приводу укусів або присмоктування кліщів.
За оперативними даними, за рік близько 500 осіб на Волині потерпають від укусів кліщами, але як свідчать дані статистичних досліджень, тільки 1 з 10 людей звертається за медичною допомогою.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
По одному випадку зафіксували у Маневицькому, Луцькому районах, містах Ковелі, Нововолинську та Луцьку. Серед постраждалих — дитина віком 10 років.
Загалом до закладів охорони здоров’я області звернулися понад 130 людей з приводу укусів або присмоктування кліщів.
За оперативними даними, за рік близько 500 осіб на Волині потерпають від укусів кліщами, але як свідчать дані статистичних досліджень, тільки 1 з 10 людей звертається за медичною допомогою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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