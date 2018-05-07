Небезпечні кліщі: цьогоріч 5 волинян «підчепили» хворобу Лайма

На Волині у 2019 році зареєстрували вже 5 випадків хвороби Лайма.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.По одному випадку зафіксували у Маневицькому, Луцькому районах, містах Ковелі, Нововолинську та Луцьку. Серед постраждалих — дитина віком 10 років.Загалом до закладів охорони здоров’я області звернулися понад 130 людей з приводу укусів або присмоктування кліщів.За оперативними даними, за рік близько 500 осіб на Волині потерпають від укусів кліщами, але як свідчать дані статистичних досліджень, тільки 1 з 10 людей звертається за медичною допомогою.