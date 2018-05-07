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Небезпечні кліщі: цьогоріч 5 волинян «підчепили» хворобу Лайма

Небезпечні кліщі: цьогоріч 5 волинян «підчепили» хворобу Лайма
На Волині у 2019 році зареєстрували вже 5 випадків хвороби Лайма.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.

По одному випадку зафіксували у Маневицькому, Луцькому районах, містах Ковелі, Нововолинську та Луцьку. Серед постраждалих — дитина віком 10 років.

Загалом до закладів охорони здоров’я області звернулися понад 130 людей з приводу укусів або присмоктування кліщів.

За оперативними даними, за рік близько 500 осіб на Волині потерпають від укусів кліщами, але як свідчать дані статистичних досліджень, тільки 1 з 10 людей звертається за медичною допомогою.

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Теги: медицина, хвороба Лайма, кліщі
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