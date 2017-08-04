Волинські лікарі розповіли, як легше перенести літню спеку

За прогнозами синоптиків в цьому році очікується спекотне літо.Висока температура та вологість можуть негативно впливати на стан здоров’я населення, особливо на серцево-судинну систему що може спонукати до таких захворювань, як підвищений артеріальний тиск, головні болі, запаморочні стани та інше.Про це йдеться на сторінці ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».Щоб уберегтися та краще перенести негативні наслідки спекотної погоди та звести до мінімуму вплив високої температури на організм людини лікарі рекомендують:- якомога менше перебувати на сонці, особливо з 11 до 16 годин, по можливості заходити в прохолодні приміщення з включеним кондиціонером. Навіть кілька годин допоможуть організму справитися зі спекою.- бути обережними з засмагою і наносити сонцезахисний крем, виходячи на вулицю. Використовувати креми з SPF не менше 30 і з позначкою «широкий спектр» або «захист UVA / UVB;- біля водойм обгоріти найлегше, тому варто завжди перебувати в капелюсі і в світлому легкому вбранні з довгим рукавом.- пити більше води, регулярно і маленькими порціями. Не приймати алкоголь, напої з кофеїном і з великою кількістю цукру, адже це призводить до втрати організмом ще більшої кількості води. Не рекомендуються і дуже холодні напої — вони можуть викликати судоми шлунку;- займаючись фізичними вправами чи працюючи на повітрі варто обмежити час, при відчутті слабкості або запаморочення необхідно відійти в тінь або в прохолодне місце;- кращий спосіб охолонути — прийняти прохолодний душ, ванну або обтертися прохолодною водою чи прикласти кубики льоду до висків;- не варто їсти багато жирної і гарячої їжі, адже це створює додаткове теплове навантаження на організм. На вечерю краще вживати салати, фрукти. Не завадить перед сном випити чашечку трав’яного заспокійливого чаю кімнатної температури;Не залишайте дітей в припаркованому автомобілі, навіть з відкритими вікнами.