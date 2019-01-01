Що робити, якщо знайшли кліща на шкірі: поради волинських медиків

Спеціалісти Волинського обласного лабораторного центру розповіли, що робити у разі виявлення кліща на шкірі.Нагадаємо, цьогоріч 5 волинян "підчепили" хворобу Лайма через укус кліща.Передусім потрібно негайно звернутися до найближчого травмпункту для кваліфікованого видалення кліща та подальшого медичного спостереження. Якщо це неможливо, постарайтесь видалити його самостійно. Але варто відзначити, що самостійне видалення кліща може призвести до ускладнення перебігу хвороби та тривалого загоєння місця укусу внаслідок додаткового бактеріального інфікування ранки.Видаленого кліща необхідно помістити на шматок вологої марлі (не використовуйте серветки з ароматизаторами та спиртовими розчинами) у флакон, пробірку, інший чистий скляний посуд та щільно закрити кришку, в якій попередньо зробити отвори для доступу повітря. Однак це лише втому разі, якщо вдасться витягти комаху живою.Після цього ретельно вимийте руки з милом. Протягом двох тижнів щоденно вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи виникнення почервоніння на шкірі – зверніться до лікаря.