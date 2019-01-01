Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе на Волині

під час святкування хрестин отруїлися гості. До лікарні потрапили понад 10 людей, серез яких 2 дітей.



Завідувач інфекційного відділення Борис Бегаль розповів, що наразі стан хворих – середньої важкості, дехто ж з них почувається вже майже добре, тож найближчим часом буде виписаний з лікарні, йдеться у сюжеті



У трьох хворих, які звернулися до лікарні першими, вже підтвердили сальмонельоз. Біоматеріали решти пацієнтів досі досліджують.



Катерина Журавська, яка отруїлася, перебуває у лікарні разом з доньками Веронікою та Соломією, які теж з'їли неякісні продукти на хрестинах. Родина звернулася у інфекційне відділення наступного дня після святкування.



«Зараз стан вже кращий, набагато, але все одно діарея, є температура ще 37,5 і животик ще поболює. Рвоти вже немає, температури високої теж. Ну ще капати будемо», - розповідає жінка про стан доньок.



Фахівці Держпродспоживслужби розповіли, що виявили у кафе, де святкували хрестини, певні порушення як у якості продукції, так і у сфері санітарного законодавства. Наразі кафе закрили. За ці порушення винесли два приписи, склали постанову про адмінправопорушення.



Нагадаємо, ковельські правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження.



Відомо, що кафе закрили на 10 днів. Потім його перевірять ще раз.



Зауважимо, що люди отруїлися у ковельському кафе «Рандеву», що на вулиці Луцькій, 16.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 7 червня, в одному із закладів громадського харчування в Ковелі. До лікарні потрапили понад 10 людей, серез яких 2 дітей.Завідувач інфекційного відділення Борис Бегаль розповів, що наразі стан хворих – середньої важкості, дехто ж з них почувається вже майже добре, тож найближчим часом буде виписаний з лікарні, йдеться у сюжеті Суспільного Волині У трьох хворих, які звернулися до лікарні першими, вже підтвердили сальмонельоз. Біоматеріали решти пацієнтів досі досліджують., яка отруїлася, перебуває у лікарні разом з донькамита, які теж з'їли неякісні продукти на хрестинах. Родина звернулася у інфекційне відділення наступного дня після святкування.«Зараз стан вже кращий, набагато, але все одно діарея, є температура ще 37,5 і животик ще поболює. Рвоти вже немає, температури високої теж. Ну ще капати будемо», - розповідає жінка про стан доньок.Фахівці Держпродспоживслужби розповіли, що виявили у кафе, де святкували хрестини, певні порушення як у якості продукції, так і у сфері санітарного законодавства. Наразі кафе закрили. За ці порушення винесли два приписи, склали постанову про адмінправопорушення.Нагадаємо, ковельські правоохоронці за цим фактомВідомо, що кафе закрили на 10 днів. Потім його перевірять ще раз.Зауважимо, що люди отруїлися у, що на вулиці Луцькій, 16.

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