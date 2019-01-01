вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судили школяра, який вкрав з під’їзду болгарку

На Волині судили школяра, який вкрав з під’їзду болгарку
Учень 11-го класу нововолинської школи вкрав з будинку по вулиці Героїв АТО в Нововолинську болгарку, яка лежала біля вхідних дверей.

Школяра звільнили від відбування покарання, згідно ст.105 КК України із застосуванням примусових заходів виховного характеру, – йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 7-го червня, - пише Буг.

Крадіжку хлопець скоїв 7-го лютого близько 13:00. Перебуваючи у пі’дїзді будинку викрав болгарку, яка лежала біля вхідних дверей, вартістю 513 гривень.

Обвинувачений повністю визнав себе винним та показав, що на початку лютого в обідню пору гуляв з товаришем по вулиці Героїв АТО і біля входу у один із під`їздів будинку № 13, він побачив болгарку, яку вирішив вкрасти. Про свій намір вчинити крадіжку товаришу не розповідав, забрав болгарку і сам пішов до зупинки. Коли прийшов туди, то йому зателефонував товариш і сказав повернутися до під’їзду будинку та повернути власнику крадене, що й зробив.

У судовому засіданні школяр у вчиненому щиро розкаявся, просив врахувати, що потерпілий немає до нього претензій, оскільки болгарку було повернуто.

Законний представник неповнолітнього обвинуваченого, його мама, в суді пояснила, що син усвідомив, що вчинив неправильно і розкаявся у вчиненому. Змінився в кращу сторону, більше не вчиняє жодних правопорушень, слухається її та допомагає по господарству і у вихованні молодших сестер. Не заперечувала стосовно передачі її під нагляд сина до досягнення ним повноліття.

Суд враховував ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу обвинуваченого, який є неповнолітнім, щиро розкаявся , вперше притягується до кримінальної відповідальності, навчається, де характеризується позитивно, має належні умови проживання в сімї, беручи до уваги думку потерпілого представника ССД виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Вважав за можливе, враховуючи що неповнолітній вчинив злочин середньої тяжкості, в подальшому не допускає порушень поведінки і на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вимагають терміново вбивати комарів
Сьогодні, 10:43
Гройсман їде на Волинь 14 червня. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:27
На Волині судили школяра, який вкрав з під’їзду болгарку
Сьогодні, 10:16
Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе на Волині
Сьогодні, 10:13
Небезпечні кліщі: цьогоріч 5 волинян «підчепили» хворобу Лайма
Сьогодні, 10:02
Схожі новини
Жінка, яка знімала сережки з лучанок, «сяде» на три роки Жінка, яка знімала сережки з лучанок, «сяде» на три роки
06 червень, 13:12
Зловили волинянина, який крав у Луцьку з припаркованих авто акумулятори Зловили волинянина, який крав у Луцьку з припаркованих авто акумулятори
04 червень, 17:45
У Луцьку чоловік не зміг вкрасти гроші з банкомату, бо вдома забув ніж У Луцьку чоловік не зміг вкрасти гроші з банкомату, бо вдома забув ніж
04 червень, 07:35
На Волині засудили жінку, яка вкрала телефон, бо потребувала коштів на лікування дитини На Волині засудили жінку, яка вкрала телефон, бо потребувала коштів на лікування дитини
02 червень, 17:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вимагають терміново вбивати комарів
Сьогодні, 10:43
 0
Гройсман їде на Волинь 14 червня. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:27
 0
На Волині судили школяра, який вкрав з під’їзду болгарку
Сьогодні, 10:16
 0
Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе на Волині
Сьогодні, 10:13
 0
Небезпечні кліщі: цьогоріч 5 волинян «підчепили» хворобу Лайма
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿