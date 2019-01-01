На Волині судили школяра, який вкрав з під’їзду болгарку





Школяра звільнили від відбування покарання, згідно ст.105 КК України із застосуванням примусових заходів виховного характеру, – йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 7-го червня, - пише



Крадіжку хлопець скоїв 7-го лютого близько 13:00. Перебуваючи у пі’дїзді будинку викрав болгарку, яка лежала біля вхідних дверей, вартістю 513 гривень.



Обвинувачений повністю визнав себе винним та показав, що на початку лютого в обідню пору гуляв з товаришем по вулиці Героїв АТО і біля входу у один із під`їздів будинку № 13, він побачив болгарку, яку вирішив вкрасти. Про свій намір вчинити крадіжку товаришу не розповідав, забрав болгарку і сам пішов до зупинки. Коли прийшов туди, то йому зателефонував товариш і сказав повернутися до під’їзду будинку та повернути власнику крадене, що й зробив.



У судовому засіданні школяр у вчиненому щиро розкаявся, просив врахувати, що потерпілий немає до нього претензій, оскільки болгарку було повернуто.



Законний представник неповнолітнього обвинуваченого, його мама, в суді пояснила, що син усвідомив, що вчинив неправильно і розкаявся у вчиненому. Змінився в кращу сторону, більше не вчиняє жодних правопорушень, слухається її та допомагає по господарству і у вихованні молодших сестер. Не заперечувала стосовно передачі її під нагляд сина до досягнення ним повноліття.



Суд враховував ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу обвинуваченого, який є неповнолітнім, щиро розкаявся , вперше притягується до кримінальної відповідальності, навчається, де характеризується позитивно, має належні умови проживання в сімї, беручи до уваги думку потерпілого представника ССД виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Вважав за можливе, враховуючи що неповнолітній вчинив злочин середньої тяжкості, в подальшому не допускає порушень поведінки і на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учень 11-го класу нововолинської школи вкрав з будинку по вулиці Героїв АТО в Нововолинську болгарку, яка лежала біля вхідних дверей.Школяра звільнили від відбування покарання, згідно ст.105 КК України із застосуванням примусових заходів виховного характеру, – йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 7-го червня, - пише Буг Крадіжку хлопець скоїв 7-го лютого близько 13:00. Перебуваючи у пі’дїзді будинку викрав болгарку, яка лежала біля вхідних дверей, вартістю 513 гривень.Обвинувачений повністю визнав себе винним та показав, що на початку лютого в обідню пору гуляв з товаришем по вулиці Героїв АТО і біля входу у один із під`їздів будинку № 13, він побачив болгарку, яку вирішив вкрасти. Про свій намір вчинити крадіжку товаришу не розповідав, забрав болгарку і сам пішов до зупинки. Коли прийшов туди, то йому зателефонував товариш і сказав повернутися до під’їзду будинку та повернути власнику крадене, що й зробив.У судовому засіданні школяр у вчиненому щиро розкаявся, просив врахувати, що потерпілий немає до нього претензій, оскільки болгарку було повернуто.Законний представник неповнолітнього обвинуваченого, його мама, в суді пояснила, що син усвідомив, що вчинив неправильно і розкаявся у вчиненому. Змінився в кращу сторону, більше не вчиняє жодних правопорушень, слухається її та допомагає по господарству і у вихованні молодших сестер. Не заперечувала стосовно передачі її під нагляд сина до досягнення ним повноліття.Суд враховував ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу обвинуваченого, який є неповнолітнім, щиро розкаявся , вперше притягується до кримінальної відповідальності, навчається, де характеризується позитивно, має належні умови проживання в сімї, беручи до уваги думку потерпілого представника ССД виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Вважав за можливе, враховуючи що неповнолітній вчинив злочин середньої тяжкості, в подальшому не допускає порушень поведінки і на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію