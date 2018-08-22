Гройсман їде на Волинь 14 червня. ОФІЦІЙНО

Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку до Волинської області.



Про це повідомляють на сайті Кабінету міністрів України.



Відомо, що візит відбудеться завтра, 14 червня. Про програму поїздки наразі не повідомляють, але вже відкрили акредитацію ЗМІ на висвітлення візиту.



Нагадаємо, Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло про візит Гройсмана.













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