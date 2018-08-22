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Гройсман їде на Волинь 14 червня. ОФІЦІЙНО

Гройсман їде на Волинь 14 червня. ОФІЦІЙНО
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку до Волинської області.

Про це повідомляють на сайті Кабінету міністрів України.

Відомо, що візит відбудеться завтра, 14 червня. Про програму поїздки наразі не повідомляють, але вже відкрили акредитацію ЗМІ на висвітлення візиту.

Нагадаємо, Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло про візит Гройсмана.






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Теги: Володимир Гройсман, візит, Волинь
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